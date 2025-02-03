嘉縣府新春團拜敲響鑼 翁章梁：實現農工科技大縣
嘉義縣政府今天舉辦新春團拜，嘉義縣長翁章梁、議長張明達與議員及縣府團隊互道新年恭喜。翁章梁說，嘉義縣農業、工業、科技產業、消費產業等領域都在持續發展中，邁向農工科技大縣。
翁章梁說，「我希望時間過得快一點，農工科技大縣願景就會更早實現！」，嘉義縣多項重大建設將會在2028年陸續落成，每一年的所有工作，都是為了2028年在努力。
翁章梁表示，2025年是充滿變化與挑戰的一年，無論是國際情勢轉變、台商回流、中北部發展飽和，都會連帶影響中南部發展，感謝前總統蔡英文、賴清德總統的支持，讓嘉義縣得以抓住機會爭取多項重大建設，帶動全縣轉型「農工科技大縣」。
翁章梁表示，六大工業區已逐漸成形，台積電已進駐嘉義縣，今年底第一座封裝廠裝機，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫；消費性產業也會隨著華泰名品城Outlet進駐而有所成長，相信高鐵站前的商業用地這2、3年將會出現更多好消息。
翁章梁說，農業、工業、科技產業、消費產業等領域都在持續發展中，嘉義縣未來會成為均衡發展的城市，這不只是呼應鄉親的期待，也是縣府努力轉型的目標。只要縣府先打造出產業的火車頭，就能帶動資源投入，也會有更多火車頭湧入嘉義縣，期勉眾人繼續「辛苦」，未來的生活一定會變得「快活」。
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