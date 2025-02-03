大S猝逝 嘉市衛生局：勿輕忽流感及早接種疫苗增強保護力

藝人大S（徐熙媛）因罹患流感併發肺炎，不幸於日本病逝，享年48歲，各界驚愕不捨，也引起民眾關切流感疫情；嘉義市衛生局呼籲，公費流感疫苗已開放全民接種，盡快前往疫苗合約院所接種流感疫苗，及早獲得保護力，降低感染流感後發生重症和死亡風險。

市衛生局表示，疾管署指出國際疫情部分，北半球流感自去年12月以來活動度迅速上升，其中鄰近國家及地區中，香港疫情上升，中國、日本及韓國處高點。

今年1月1日起，公費流感疫苗擴大服務對象，提供全國6個月以上尚未接種的民眾施打，至疫苗用罄為止。

嘉義市共83家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，民眾可先至嘉義市政府衛生局官網查詢住家附近的合約院所，並向合約院所預約。另元宵節前加開3場社區接種站，於2月6日至2月8日下午3點至6點在文化公園（民族路與文化路交叉處）開設流感及新冠疫苗接種站。服務對象限12歲以上民眾，請民眾攜帶身分證及健保卡前往接種。

今年已有好幾波冷氣團南下，衛生局提醒民眾避免外在氣溫與體溫的溫差過大，導致血壓、血液黏稠或血管的收縮異常等；起床時，把握「慢、熱、起、穿、行」原則，外出時，注意從頭到腳的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物，並多喝溫開水。

長者及三高患者須提高警覺，以室內活動為優先，並按時規律服藥、量測血壓、血糖及注意飲食控制。若要出外或運動時，先做好熱身運動10～15分鐘，避免因溫差大，出現或發生心血管疾病徵狀風險。

若發現有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥的現象，就可能是心臟病的徵兆；若出現臉歪、手垂、說話不清楚，就可能是中風徵兆，不論是哪一種狀況，請記下發生的時間，並盡速打119就醫，爭取黃金治療期。