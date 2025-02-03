嘉市新春團拜大跳「Team Chiayi」 活力迎新年
嘉義市政府今天於市府1樓中庭廣場舉辦春節團拜活動，市長黃敏惠、議長陳姿妏、議員、里長與各界團體與市府團隊齊聚一堂，互道新年恭喜齊跳「Team Chiayi」，氣氛嗨到最高點。黃敏惠表示，大家回到工作崗位，依舊充滿活力與熱情，嘉義市在新的一年將更加蓬勃發展。
黃敏惠表示，歷經9天春節假期，大家正式回到工作崗位，依舊充滿活力與熱情，特別是在經歷3年多的疫情後，再次聚在一起，分享喜悅與祝福，讓整座城市都充滿正能量，這也象徵著嘉義市在新的一年將更加蓬勃發展。
黃敏惠提醒，根據內政部警政署打詐儀表板數據顯示，以往1天有高達500件詐騙報案，但今年春節期間平均僅有100件左右，雖然詐騙案件下降，仍不可掉以輕心，尤其在科技日新月異的時代，詐騙手法層出不窮，呼籲大家提高警覺，遇到不明來電、投資或轉帳請再三確認，減少受騙風險。
黃敏惠分享，春節期間，嘉義市吸引來自全台各地的觀光客前來走春。嘉義市以其獨特的城市魅力、豐富的人文歷史與美食，成為旅遊熱點，商家興旺、餐廳訂位滿檔、文化路夜市人潮絡繹不絕，感謝所有在春節期間辛勤工作的市府同仁、商家、清潔隊員、警察、醫護人員與志工夥伴，正是因為大家的努力付出，讓城市更加繁榮。
2025年同時也是嘉義市邁向建城321年（320+1），將展現嘉義市深厚的人文底蘊，有溫度、有故事的城市魅力，讓大家更加認識嘉義市。
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