台南文史寵物共融友善政策見效 新春連假湧入29萬人次

農曆新春連假結束，南市文化局今年在春節連假推動古蹟文化園區開放寵物入園措施，並搭配台南城市文化IP「巷仔Niau」，在園區內設置推車供飼主和毛小孩使用，獲得許多飼主好評，更讓各古蹟文化園區春節期間湧入近29萬人次、創造逾700萬收入，創下佳績。

文化局代理局長林韋旭指出，巷仔Niau作為台南文化守護者的象徵，不僅吸引全國許多民眾關注，同時搭配古蹟區提供飼主和毛小孩同遊，貼心服務帶動入園人氣，讓遊客在獨特的歷史氛圍中，感受台南的文化魅力。

來自台中的李小姐感動地說，以前來台南玩，總得讓狗狗留在飯店，這次終於可以推著牠一起走進赤崁樓，真的很開心；來自高雄的王先生則分享，自家的貓咪不習慣人多的環境，但這次用提籃方式，竟可以一起逛安平樹屋，還跟巷仔Niau拍照留念，覺得很有意義。

寵物友善政策的推動讓台南在地寵物友善商家也受惠，寵物咖啡廳「角落有貓」業者也表示，「此次春節人潮增多，許多遊客更是帶著毛孩來，讓店家也成為熱門打卡景點。寵物友善政策不僅讓旅客與毛孩共享旅程，也成功帶動地方經濟發展。

文化局進一步說明，古蹟行春系列活動結合古蹟園區開放寵物入園，春節期間湧入近29萬人次、創造逾700多萬的收入佳績；「龍崎光節-空山祭」首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，農曆春節6天也累積超過1.5萬人潮，票房總收入已突破410萬元。