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基層農會15日投票改選 雲林4農會競爭激烈牽動縣長、鄉鎮長選舉

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
各級農漁會組長、副組長、會員代表將於2月15日投票改選，雲林縣斗南鎮農會會員代表參選爆炸，有82人登記搶45席，圖為斗南鎮農會第19屆會員代表大會、改選理監事投票。圖／本報資料照片
各級農漁會組長、副組長、會員代表將於2月15日投票改選，雲林縣斗南鎮農會會員代表參選爆炸，有82人登記搶45席，圖為斗南鎮農會第19屆會員代表大會、改選理監事投票。圖／本報資料照片

各級農漁會組長、副組長、會員代表將於2月15日投票改選，被視為2026年地方選戰前哨戰，雲林縣各農會總幹事遴選登記經農業部審查合格名單出爐，大埤、水林農會都有挑戰者，會員代表則以斗南、大埤、口湖、水林競爭最為激烈，隱約嗅出藍綠角力意味。

農業部公告總幹事遴選合格名單，雲林縣大埤鄉農會將有前農會退休員工林秋男、某產險公司襄理李季興挑戰現任總幹事吳昌遠；水林鄉農會則由雲林縣府縣長室機要課員黃筠宸挑戰現任總幹事黃綉蘋，其餘農會皆無競爭者，為現任總幹事尋求連任。

各農會將分別選出45席會員代表，其中斗南登記參選人數爆炸，高達82人要搶45席次，大埤72人、口湖71人、水林63人登記，競爭都很激烈，據了解，藍綠皆有布局，頗有為下屆縣長選舉、鄉鎮長選舉提前角力意味。

另外，古坑有55人登記、斗六49人、莿桐46人，虎尾、西螺、北港、二崙、崙背、東勢、麥寮、台西、四湖、元長皆為45人登記，不足45人登記則有褒忠40人、林內43人、土庫44人。

雲林縣府農業處表示，各級農漁會組長、副組長、會員代表將於2月15日投票改選，往年投票時間是上午9時至下午3時，考量過去投票當天中午過後即無投票人潮，今年投票時間至下午2時截止。

投票結果出爐後必須在3月1日前召開會員代表大會，選出9席理事、3席監事，3月10日前召開第一次新任理監事會議，完成總幹事遴聘。

下屆農會總幹事遴聘尋求連任的有斗六張喬復、林內黃國洲、莿桐張鈺萱、斗南張燕容、大埤吳昌遠、古坑袁誌謙、虎尾蔡武吉、土庫黃萬聰、褒忠吳金元、元長李佩怡、西螺廖錦富、崙背李麗華、二崙李達彥、台西林添祥、北港林翠香、口湖呂惠玲，四湖蘇渝甯、東勢丁介郁、麥寮許耿榮、水林黃綉蘋，及縣農會總幹事陳志揚。

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