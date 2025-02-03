台南山區租屋難尋 楠西安置中心仍有逾百居民

0121嘉義大埔6.4強震，造成台南玉井、楠西等山區多處民宅受損，許多災民雖已安置在收容中心，但山區租屋房源有限，難以應付大量租屋需求，且許多建物被貼紅、黃單待修繕，導致災民一屋難求。

有災民在臉書社團po文反映，楠西大部分都是在地務農的居民，現在若要租屋恐需跑到鄰近鄉鎮租屋，對農民要務農不方便，盼政府能以專案補助處理，像是自行租地放貨櫃屋等，讓居民可不用離開家園也能安心照顧農產。

市議員周奕齊則說，楠西綠柏園收容中心安置的災民，只是此次受災戶的一小部分，整個楠西區還有許多居民家中雖主結構沒有受損，但屋內牆壁龜裂嚴重，後續若要修繕補強，也一樣需要短期安置的居所，因此未來需要安置的收容量勢必會增加，建議市府應朝向臨時居所規畫，幫助災民度過這次震災的難關。

南市府表示，1月21日嘉義大埔發生6.4地震及後續數起餘震，造成楠西、玉井等17區多處災損，目前避難收容及安置處所有2處、收容人數為121人，其中，仍以楠西綠柏園收容中心安置119位災民為大宗，後續也將積極協助災民儘早搬離收容處所，恢復正常生活。

南市府也說，目前除了持續協助災後復原、提供受災民眾生活及心理扶助，也與受災戶溝通討論離開收容處所之後的安置事宜，相關局處也著手規畫各種方案，透過個別訪談或座談會方式瞭解民眾需求。

有關租金補貼比照「0403震災受災戶住宅補貼方案」，南市府表示，無論民眾自行租屋或透過包租代管業者媒合租屋，均提供租金補貼，以戶籍人口計算，3口內每月8000元，最高8口以上每月1.8萬元。

此外，受災民眾如有重建（購）或修繕需求，重建、買新屋、修繕等皆有150萬低利率貸款可以申請。