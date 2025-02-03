快訊

不只紅肉增大腸癌罹患風險…葡萄酒竟也是！每天喝「1飲料」可降風險

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

台南AI教育高中生當公益講師 最棒的教育傳承與回饋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，由大學生及高中生擔任講師，小朋友快樂學習。記者鄭惠仁／攝影
中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，由大學生及高中生擔任講師，小朋友快樂學習。記者鄭惠仁／攝影

中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，今年也開始培訓學生在寒假的課程擔任講師，深受家長及學生好評。理事長洪駿命表示，這些學生在學習過程中受到很多師長的幫助，如今扎根有成，願意回饋，也是最珍貴的學習與成長經驗。

中華機器人科技教育學會2年前與台南市安南區公所、台南地區農會及中信房屋快樂一家人，每月在溪心里活動中心辦理1至2場免費親子AI機器人公益課程，報名非常踴躍，1至2分鐘就額滿。今年開始培訓高中生及大學生擔任講師，首次由台科大黃鴻哲、成大南工陳楷彧、南科實中劉菫軒、瀛海中學翁睿廷、北門農工鄭澔謙、港明高中黃妍霏及南二中黃詣勛等7名學生擔任，2場公益課程，學生講師表現優異，深受家長及學生好評。

理事長洪駿命說，這些學生講師都是過去就讀海東國小的學生，接觸機器人課程8至10年，從國小就跟著團隊到各縣市進行機器人偏鄉服務，學習同儕教練，再以團隊共同規畫機器人營隊課程，擔任小講師，經過試教之後，才能擔任AI機器人公益課程講師。做法是先教1至2人，逐步增加到6至10仁，最後擔任講師教15組親子。

成大南工學生陳楷彧分享，以前不喜歡說話，因師長的支持和鼓勵，才有勇氣上台擔任講師，過去是團隊一起備課、試教、教課，而擔任講師要自己準備，更體會到老師的辛苦。南科實中劉菫軒說，從國小學習機器人，多次參與偏鄉服務小老師的工作，暑假在偏鄉教學中擔任營隊場控，才讓自己有信心能夠做好講師的工作。

中華機器人科技教育學會自成立以來，與安南區公所、台南地區農會、安平區石門國小及中信房屋快樂一家人攜手合作，已辦理超過40場AI機器人公益課程及偏鄉服務，也協助多所學校發展機器人課程，並在溪心里活動中心建立AI機器人練習基地，歡迎全市對AI機器人有興趣的家長及學生，來學會共同研討與學習成長。

中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，由大學生及高中生擔任講師，小朋友快樂學習。記者鄭惠仁／攝影
中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，由大學生及高中生擔任講師，小朋友快樂學習。記者鄭惠仁／攝影

偏鄉 公益 團隊

延伸閱讀

環團的呼喚！濕地不斷遭開發 極端氣候更顯嚴峻

教師知悉性平案未通報致多名學生受害 監院糾正成大

國際太空站零重力實驗提案台灣區初選 大安高工等3隊入選

2025企業最愛大學調查 成大、台大、台科大奪前3名

相關新聞

府城尋墓夜遊 穿街走巷探文資

台南市南山公墓青年工作坊農曆新年號召尋墓，帶領學員走訪南山公墓，年初四夜間還辦「尋墓夜遊」，踏踩曾可能是喪葬地景的街巷，...

台南山區租屋難尋 楠西安置中心仍有逾百居民

0121嘉義大埔6.4強震，造成台南玉井、楠西等山區多處民宅受損，許多災民雖已安置在收容中心，但山區租屋房源有限，難以應...

台南AI教育高中生當公益講師 最棒的教育傳承與回饋

中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，今年也開始培訓學生在寒假的課程擔任講師，深受家長及學生好評。...

南市水利局、成大 攜手護濕地

台南許多濕地近年面臨開發，昨是世界濕地日，環團呼籲保護濕地，守住極端氣候災難的緩衝區，不要只有開發再開發；對此，南市水利...

台南6至7層公寓大廈 今年起公安申報

台南近年公寓大廈已成購屋主流，然而0121地震造成玉井區6層樓大廈受損，市府宣布今年起6至7層樓集合住宅公寓大樓，每4年...

鐵路警百米速度尋回定情金手鍊 異國情侶難忘的過年

陸姓男子與外籍女友日前在嘉義火車站搭車時，女友疑將價值不菲兩人定情黃金手鍊掉在第2月台，鐵路警察獲報快速找回，陸男與女友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。