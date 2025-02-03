台南AI教育高中生當公益講師 最棒的教育傳承與回饋
中華機器人科技教育學會積極推動AI機器人教育，並辦公益課程，今年也開始培訓學生在寒假的課程擔任講師，深受家長及學生好評。理事長洪駿命表示，這些學生在學習過程中受到很多師長的幫助，如今扎根有成，願意回饋，也是最珍貴的學習與成長經驗。
中華機器人科技教育學會2年前與台南市安南區公所、台南地區農會及中信房屋快樂一家人，每月在溪心里活動中心辦理1至2場免費親子AI機器人公益課程，報名非常踴躍，1至2分鐘就額滿。今年開始培訓高中生及大學生擔任講師，首次由台科大黃鴻哲、成大南工陳楷彧、南科實中劉菫軒、瀛海中學翁睿廷、北門農工鄭澔謙、港明高中黃妍霏及南二中黃詣勛等7名學生擔任，2場公益課程，學生講師表現優異，深受家長及學生好評。
理事長洪駿命說，這些學生講師都是過去就讀海東國小的學生，接觸機器人課程8至10年，從國小就跟著團隊到各縣市進行機器人偏鄉服務，學習同儕教練，再以團隊共同規畫機器人營隊課程，擔任小講師，經過試教之後，才能擔任AI機器人公益課程講師。做法是先教1至2人，逐步增加到6至10仁，最後擔任講師教15組親子。
成大南工學生陳楷彧分享，以前不喜歡說話，因師長的支持和鼓勵，才有勇氣上台擔任講師，過去是團隊一起備課、試教、教課，而擔任講師要自己準備，更體會到老師的辛苦。南科實中劉菫軒說，從國小學習機器人，多次參與偏鄉服務小老師的工作，暑假在偏鄉教學中擔任營隊場控，才讓自己有信心能夠做好講師的工作。
中華機器人科技教育學會自成立以來，與安南區公所、台南地區農會、安平區石門國小及中信房屋快樂一家人攜手合作，已辦理超過40場AI機器人公益課程及偏鄉服務，也協助多所學校發展機器人課程，並在溪心里活動中心建立AI機器人練習基地，歡迎全市對AI機器人有興趣的家長及學生，來學會共同研討與學習成長。
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