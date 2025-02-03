府城尋墓夜遊 穿街走巷探文資

台南市南山公墓青年工作坊農曆新年號召尋墓，帶領學員走訪南山公墓，年初四夜間還辦「尋墓夜遊」，踏踩曾可能是喪葬地景的街巷，包括目前中西區南門路、五妃路一帶，盼維護與保存文化。學員直言，很難相信腳下街道可能曾是墓園。

文史工作者陳君豪前天帶領學員從大南門城前出發，一路從南門公園沿著南門路，行經中山國中，再轉入五妃街，從五妃廟走到台南大學；該處已是高度開發的街道，沿線人口密集、大樓林立，但百年前卻有著喪葬地景，也以百年前照片等資料比對，如今已被華屋、美景、古蹟取代。

南山公墓青年工作坊已邁入第七屆，近四十人參加，除了課堂上聽講，也走訪超過四百年歷史的南山公墓。

專家、學者在兩天的課程帶領學員走進公墓探究文化保存、史地背景、風水龍脈、公墓與城市之間的關係、考古與文化資產等，活動召集人蔡韋漢說，期望一同思考城市與公墓共存的未來可能性。

前晚進行的「府城南郊尋墓夜遊」活動，學員藉由走讀南山公墓與拓碑實作等移地課程，實地領會墓葬文化資產的重要性。

學員表示，很難相信現在踏踩的街道，可能曾是墓園，也看到了隱藏住宅區的墓葬地景。

蔡韋漢也說，墓地的規畫與治理是城市發展中不可或缺一環，南山公墓是全台最早的公共墓地，但如今早已不是單純的殯葬設施，而是重要的複合式文化資產與紀念場域，希望藉由此工作坊正視南山迫切面臨的險境，未來轉型成文化地景及自然博物館。