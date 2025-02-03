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南市水利局、成大 攜手護濕地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南許多濕地近年面臨開發，昨是世界濕地日，環團呼籲保護濕地，守住極端氣候災難的緩衝區，不要只有開發再開發；對此，南市水利局表示，今年將改善新營區的濕地，另也與成大研究守護七股潟湖外的網仔寮汕等，完成規畫後報中央。

台南從台一線二仁溪出海口起就有生態豐富的濕地，乃至到四鯤鯓有紅樹林、魚塭，以及經安平、安南區、七股、將軍、學甲到北門，也都是台南最美的濕地，專家研究濕地碳匯能力不輸森林，卻看到了濕地不斷被開發。因此，常有學生會提出質疑，不解課堂上所教怎會與實際面不一樣，也常成為難以回答的問題。

台南社大環境小組研究員晁瑞光舉例，從七股到安南區，有七股工業區，以及低碳示範區九份子重劃區開發，都因填土開發讓過去扮演蓄水防洪的濕地大大失去功能；許多水文遭到破壞，若公共建設仍沿用舊水文資料，也會有無法對症下藥問題。

南市水利局長邱忠川表示，為了守護濕地，已爭取到4千多萬元，今年將改善新營天鵝湖，包含水質、環境等。

另，七股潟湖是台南溪北防洪一重要緩衝區，潟湖外有青山港汕、網仔寮汕、頂頭額汕守住潟湖，邱忠川也說，為此去年起和成大合作研究如何保護，今年是第2年，完成設計規畫後報請中央，與中央合作守護汕洲與潟湖，由於水利署第五分署去年以自然工法守護雙春海濱的方式效果佳，也擋住幾次颱風，原則上這3處汕洲也將採自然工法，減少水泥設施，讓環境永續。

台南 潟湖 濕地

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