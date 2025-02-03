台南6至7層公寓大廈 今年起公安申報

台南近年公寓大廈已成購屋主流，然而0121地震造成玉井區6層樓大廈受損，市府宣布今年起6至7層樓集合住宅公寓大樓，每4年辦1次建築物公共安全檢查申報，未申報可開罰。有議員認為，對於無管委會的老社區，申報費恐成負擔。

南市工務局表示，公安申報作業檢查項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統共6大項，若大樓為2004年1月1日後領得使用執照者，應在今年第1季完成申報，2003年12月31日前領得使用執照者則須在明年第1季完成申報。

依內政部建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，16層以上住宿類建築物每2年公安申報1次、建築物8層以上未達16層應每3年申報1次，南市新制是針對建築物6層以上未達8層建築物，應每4年申報1次。工務局指出，未依規定完成申報者，可依建築法裁罰6萬元至30萬元不等。

1名社區大樓管委會的人員說，肯定政府加強檢視建築物公共安全，尤其近來地震頻繁，不過通常6至7樓的華廈公寓戶數不多，恐怕沒有管委會，住戶不會固定繳管理費等，公安申報的費用勢必會是負擔。

市議員沈震東也說，台南老舊大樓林立，老舊公寓管理委員會成立比例也低，建議市府不僅要推動大廈鄰近公共安全檢查，還要一併推動管委會成立，積極推廣公寓大廈共用部分維護修繕補助，針對公安檢查增加補助上限、件數，不要讓美意變成為罰而罰。

工務局回應，尚未成立管理委員會的公寓大廈，將輔導成立管理組織，上月初已將相關申報規定分別通知6至7層集合住宅公寓大廈，有相關疑問可洽工務局使用管理科。