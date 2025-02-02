受地震影響…阿里山遊客驟減4萬 嘉市文化路夜市連假人潮爆炸

今年1月21日嘉義大埔規模6.4強震之後，至今已有超過100起餘震，連帶影響阿里山遊客人數，比去年減少4萬多人次。不過，嘉義市文化路夜市新春連假擠爆人潮，網友稱是「大型暖暖包」，市府統計年假開始至今已超過62萬人次。

今年紐約時報評選2025年最值得去的旅遊景點，台灣只有阿里山入選名列19名，排名甚至在日本富士山和大阪的前面，在外媒的加持下，年假期間應該迎來大批遊客，但卻被地震打亂。

自從大埔規模6.4強震之後，嘉義餘震不斷，甚至有超過規模5餘震，讓許多民眾對上山遊玩望之卻步。

阿里山國家風景區管理處統計今年大年初一到初四大阿里山（阿里山森林遊樂區、達娜伊谷、圓潭生態園區、觸口遊客中心、文峰遊客中心、太平雲梯、鄒族逐鹿文創園區、牛埔仔大草原、奮起湖、觀音瀑布）遊客有8萬1199人次，比去年的12萬8366人次少了4萬7167人，阿管處認為地震頻繁，影響民眾上山旅遊興致。另外，有9天年假，不少民眾選擇出國旅遊，也是因素之一。

阿里山賓館總經理王覺非說，賓館接待的大都是事先預訂的旅遊團，新春期間退訂不到5%，阿里山不是地震災區，阿里山森林遊樂區沒有休園，賓館正常營業，雖然地震讓阿里山公路部分路段落石，但是工務段立即派員清理，一點也沒有延誤也沒有交通阻斷。

阿里山文山賓館經理廖景泰說，旅宿業者都是接事先預訂的旅行團，有臨時取消訂房只有個位數，影響不大。不過，有感到當天散客詢問住宿率比較少。