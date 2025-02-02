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鐵路警百米速度尋回定情金手鍊 異國情侶難忘的過年

中央社／ 嘉義縣2日電
黃金手鍊示意圖。圖／ingimage
黃金手鍊示意圖。圖／ingimage

陸姓男子與外籍女友日前在嘉義火車站搭車時，女友疑將價值不菲兩人定情黃金手鍊掉在第2月台，鐵路警察獲報快速找回，陸男與女友隨即返回領取手鍊，大讚台灣警察效率。

鐵路警察局今天發布新聞稿表示，高雄分局嘉義派出所1月29日上午接獲陸姓男子致電說與外籍女友於嘉義站搭乘北上116次自強號列車，上車後發現手上黃金手鍊遺失，疑似候車時脫落掉第二月台上，但列車已發動，來不及下車查看，請求鐵路警察協助找尋。

嘉義派出所接獲報案後，立即派員以跑百米速度前往遺失手鍊的第二月台，在候車座位處及時尋獲價值新台幣5萬元碩大黃金手鍊一條，經員警檢視此手鍊與陸姓旅客描述特徵完全相符，通知失主前來認領。

警方說，此手鍊價值不菲且對陸男及女友（菲律賓籍）深具紀念意義，是兩人定情物，當陸男及女友得知警方尋回金手鍊，情緒激動不已，立即轉車南下至嘉義所認領，並再三感謝。

警方表示，菲律賓籍失主於昨天請男友再次致電鐵路警察，大讚台灣治安及員警效率，讓她來台灣過了一個難忘新年。

鐵路警察局呼籲民眾，如於車站站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或台鐵客服電話02-21910096，通報車次、車廂、事件，即時尋求協助，共同維護旅運安全。

嘉義 女友 警察

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