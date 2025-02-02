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濕地不斷遭開發 極端氣候更顯嚴峻 環團的呼喚！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南溼地多，生態豐富，極端氣候趨於頻繁下是重要的防洪緩衝區。記者鄭惠仁／攝影
台南溼地多，生態豐富，極端氣候趨於頻繁下是重要的防洪緩衝區。記者鄭惠仁／攝影

今天是世界溼地日，台南環團籲請保護濕地，不要只有開發再開發，守住極端氣候災難的緩衝區。水利局表示，去年起與成大合作，針對七股潟湖外的網仔寮汕、青山港汕及頂頭額汕的守護進行研究，確立自然工法原則，今年進入第2年研究，接續將與中央合作，守住這些沙洲與濕地。

台南社大環境小組研究員晁瑞光指出，溼地是指永久或季節性被較淺的水掩蓋的獨特自然環境，台南市河流多、魚塭多，溼地也多，這些濕地在極端氣候下扮演緩衝角色，更為重要，不過，台南許多魚塭、濕地都被開發，在極端氣候趨於頻繁下，淹水挑戰也愈來愈大。

台南從台一線二仁溪出海口起就有生態豐富的濕地，乃至到四鯤鯓有紅樹林、魚塭，以及經安平、安南區、七股、將軍、學甲到北門，也都是台南最美的溼地，專家研究濕地碳匯能力不輸森林，卻看到了濕地不斷被開發。因此，常有學生會提出質疑，不解課堂上所教怎會與實際面不一樣，也常成為難以回答的問題。

晁瑞光野舉例，從七股到安南區，有七股工業區，以及低碳示範區九份子重劃區開發，都因填土開發，讓過去扮演蓄水防洪功能的溼地大大失去功能。許多水文遭到破壞，若公共建設仍沿用舊水文資料，也會有無法對症下藥問題，今天是世界溼地日，為政者應多些省思。

南市水利局長邱忠川表示，為了守護濕地，已爭取到4千多萬元，今年將改善新營天鵝湖，包含水質及環頸等改善。另，七股潟湖是台南溪北防洪一重要緩衝區，潟湖外有青山港汕、網仔寮汕及頂頭額汕守住七股潟湖，因此守住這3處汕洲特別重要，為此，去年起和成大合作，進行研究，今年是第2年，完成設計規畫後報請中央，與中央合作守護汕洲與潟湖。由於水利署第五分署去年以自然工法守護雙春海濱的方式效果佳，也擋住幾次颱風，原則上，這3處汕洲也將採自然工法，減少水泥物設施，讓環境永續。

台南 潟湖 濕地

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