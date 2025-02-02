職棒球團嘉縣春訓 維持棒球熱度縣府斥資1.3億改善球場

中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場舉行春訓開訓儀式，嘉義縣長翁章梁出席為隊員加油打氣，送上蛇年小紅包恭賀新年快樂。翁章梁表示，嘉義縣的宜人氣候適合作為職業球隊的訓練場地，縣府已爭取1億3千多萬元經費，將大幅改善球場設施與環境。

縣府教育處表示，過去4年樂天球團與縣府承租棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月，運動經濟已成為時代的潮流，期許未來有更多優秀的球隊和賽事能來嘉義縣舉辦，為地方運動產業發展做出更多貢獻。

教育處申請中央經費補助、自籌經費共1億3千多萬元，將改善縣立棒球場球員休息室、草皮更新、牛棚、遮雨篷及計分板等設施，營造參與職棒運動的人潮與風氣，活絡地方體育賽事。

翁章梁說，台灣在2024年世界棒球12強賽挺進拿下冠軍，掀起一股棒球熱潮，期盼擁有優良傳統的樂天桃猿隊從嘉義出發，在新球季中再創佳績，朝向2025年中華職棒總冠軍的目標邁進。