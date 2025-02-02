職棒球團嘉縣春訓 維持棒球熱度縣府斥資1.3億改善球場
中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場舉行春訓開訓儀式，嘉義縣長翁章梁出席為隊員加油打氣，送上蛇年小紅包恭賀新年快樂。翁章梁表示，嘉義縣的宜人氣候適合作為職業球隊的訓練場地，縣府已爭取1億3千多萬元經費，將大幅改善球場設施與環境。
縣府教育處表示，過去4年樂天球團與縣府承租棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月，運動經濟已成為時代的潮流，期許未來有更多優秀的球隊和賽事能來嘉義縣舉辦，為地方運動產業發展做出更多貢獻。
教育處申請中央經費補助、自籌經費共1億3千多萬元，將改善縣立棒球場球員休息室、草皮更新、牛棚、遮雨篷及計分板等設施，營造參與職棒運動的人潮與風氣，活絡地方體育賽事。
翁章梁說，台灣在2024年世界棒球12強賽挺進拿下冠軍，掀起一股棒球熱潮，期盼擁有優良傳統的樂天桃猿隊從嘉義出發，在新球季中再創佳績，朝向2025年中華職棒總冠軍的目標邁進。
樂天桃猿球隊領隊川田喜則和球隊總教練古久保健二也親自到場參與團拜，表達全力支持與祝福，並揭曉新年度口號「Nonstop全猿猛進！」，期待球隊突破極限、超越自我，球迷們也將有機會與球隊選手近距離互動。
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