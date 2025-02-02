台南6層公寓大廈今年起定期公安申報 違者最高開罰30萬

台南近年來房價趨勢看漲，加上家庭人口型態改變，公寓大廈逐漸興起，成為許多購屋族、小資族的首選，台南市政府為嚴格把關建築物公共安全，今年起6至7層樓集合住宅公寓大樓，將每4年辦理1次建築物公共安全檢查申報，違者可處最高30萬元罰鍰。

工務局指出，內政部之建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，原規定16層以上住宿類建築物每2年公安申報1次；建築物8層以上未達16層應每3年申報1次，此次新制則是針對建築物6層以上未達8層建築物，應每4年申報1次。

近年來台南的公寓大廈興起，尤其在善化、新市、安定及新化等地區，越來越多建案主打6至7層樓的華廈大樓；近期南部地區地震頻繁，玉井也發生一起6層樓華廈因地震受損，南市府今年起也加強6至7層集合住宅公寓大廈公安申報檢查。

工務局表示，公安申報作業檢查項目包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統共6大項，若大樓為2004年1月1日以後領得使用執照者，應在今年第一季完成申報；2003年12月31日以前領得使用執照者的建築物，應在明年第一季完成申報。

有社區大樓管委會人員指出，對政府新政策加強6至7樓的建築物公共安全檢查申報，給予肯定，尤其公安申報相關規定是跟自身住宅安全息息相關，且近期更是地震頻繁，不過，通常6至7樓的華廈公寓戶數不多，恐沒有管委會、管理費等，公安申報的費用勢必會是負擔。

市議員沈震東也提到，針對定期公安申報樂見其成，但台南老舊大樓林立，老舊公寓管理委員會成立比例也低，建議市府不僅要推動大廈鄰近公共安全檢查，還要一併推動管委會成立，積極推廣公寓大廈共用部分維護修繕補助，針對公安檢查增加補助上限和件數，讓公共安全檢查能夠真的保護住戶和周遭安全，不要讓美意變成為罰而罰。

對此，工務局回應，尚未成立管理委員會的公寓大廈，將輔導成立管理組織，1月初也將相關申報規定，分別通知6至7層集合住宅公寓大廈，若有公寓大廈輔導與建築物公共安全申報等疑問，可洽工務局使用管理科詢問。

工務局說明，如未依規定完成公安申報者，將依照建築法第91條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，請市民記得配合時間辦理建築物公共安全申報，確保自家安全。