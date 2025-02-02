台南南郊尋墓夜遊 找隱藏巷弄喪葬地景聽傳說故事

第七屆南山公墓青年工作坊登場，專家、學者在兩天的課程帶領學員走進公墓探究文化保存、史地背景、風水龍脈、公墓與城市之間的關係，昨晚「尋墓夜遊」學員踏踩在曾可能是喪葬地景的街巷，聽著傳說故事，有著不可思議的驚奇，也更了解文化保存的重要。

活動召集人蔡韋漢說，此工作坊由南市重現府城水文促進會、南山公墓自救會、守護南山公墓青年陣線及教師應援團舉辦，有近40人參加，除了課堂上聽講，也走訪超過400年歷史的南山公墓，期望能夠透過更多參與、感受、討論和行動，一同思考城市與公墓共存的未來可能性。

課程分別以南山公墓的歷史縱深、文化保存、史地背景、風水龍脈、公墓與城市之間的關係、考古與文化資產等主題切入，並且藉由走讀與拓碑實作等移地課程，讓學員實地領會南山公墓與竹溪豐富的歷史地景和故事，以及墓葬文化資產的重要性。

就讀雲科大文化資產維護系研究所的蔡韋漢，介紹南山公墓的歷史縱深與現況，中央研究院資訊所副研究員莊庭瑞探討文化地景的協同紀錄與保存；國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員蘇峯楠簡介南山公墓的歷史，龍脈研究者吳明憲帶領學員走讀南山公墓，認識南山的風水地理。文史工作者陳君豪昨晚帶領學員從大南門城前出發，一路由公園、中山國中、五妃廟走到台南大學，說起這裡也曾經有墓葬蹤跡，也說起一些傳說故事。

這些已是高度開發的街道，沿線人口密集，大樓林立，但百年前卻有著喪葬地景，如今已被華屋、美景、古蹟取代，老師也以百年前照片等資料比對，讓「府城南郊尋墓夜遊」走讀活動更精采與豐富。學員表示，很難相信現在踏踩的街道，可能曾是墓園，也看到了隱藏住宅區的墓葬地景，還有許多有形、無形文化需要大家努力去維護與保存。

今天的課程由台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康以金門、台南古墓為例介紹複合型文化資產的概念，南市文化資產保護協會理事長曾國棟教導拓碑實作教學。

蔡韋漢說，從工作坊看到了學員由不了解而了解，並能回饋與發想，讓自己都有成就感。墓地的規畫與治理是城市發展中不可或缺一環，南山公墓是全台最早的公共墓地，但如今早已不是單純的殯葬設施，而是重要的複合式文化資產與紀念場域，但隨著文資與文化景觀審議進度逐漸逼近，可能將於短時間內消失，希望藉由此工作坊正視南山迫切面臨的險境，期待未來轉型成文化地景及自然博物館。

南山公墓青年工作坊登場，昨晚舉辦「府城南郊尋墓夜遊」走讀活動，老師說著隱藏在巷弄的喪葬地景與故事傳說。圖／蔡韋漢提供 南山公墓青年工作坊登場，昨晚舉辦「府城南郊尋墓夜遊」走讀活動。圖／蔡韋漢提供