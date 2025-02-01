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春節連假近尾聲 台南北返車潮達高峰

中央社／ 台南1日電

春節連假接近尾聲，台南昨天下午起出現北返車潮，今、明2天將達到高峰，台南市長黃偉哲呼籲做好行程規劃，市府也監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

南市府交通局今天指出，台南小年夜至除夕期間路況順暢，車流多集中永康、大灣、仁德等交流道周邊；安平老街、鹽水月津港、白河關子嶺則從1月29日（大年初一）起出現走春旅遊人潮，但各路段無明顯壅塞。

交通局統計，台南大年初一及初二車流量共約49萬2000車次，較去年同期增加3成，以國華街商圈、孔廟、赤崁樓等周邊較繁忙，交通中心提前設定西門路、成功路、府前路等主要路段號誌週期延長，同時規劃特定景點接駁車，大台南公車也增設臨時停靠點。

交通局表示，配合國道交通疏導，今天下午1時至6時，下營系統交流道及新營交流道北上入口匝道實施高乘載管制；今天及明天（大年初五）上午10時至下午6時，國道1號仁德交流道北向入口匝道將封閉，北上車輛應提早或延後出門，避開管制時段或改道。

國道 高乘載管制

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