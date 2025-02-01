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台南「小內閣」社會局長今上任 首要任務投入災後關懷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
社會局長郭乃文（左二）聽取現場主管工作報告，並了解收容居民的照顧情形，感謝年假期間出勤值班同仁的辛勞，也提醒同仁，照顧居民身心健康的同時，要注意自身安全。圖／台南市府社會局提供
社會局長郭乃文（左二）聽取現場主管工作報告，並了解收容居民的照顧情形，感謝年假期間出勤值班同仁的辛勞，也提醒同仁，照顧居民身心健康的同時，要注意自身安全。圖／台南市府社會局提供

台南市政府小內閣團隊社會局盧禹璁從學校借調2年歸建後，已有4名局處首長懸缺，今天新任社會局長郭乃文走馬上任，立即前往視察楠西綠柏園收容中心，關心地震災情，她聽取現場主管工作報告並了解收容居民的照顧情形，提醒同仁照顧居民身心健康的同時也要注意自身安全。

台南市政府說，郭乃文擁有40年豐富的臨床心理服務經驗，曾任成功大學醫學院教授、腦心智健康與發展研究中心主任、台南市光華高中校長以及台北榮總復健部技師等等職位，長期關注全民心理衛生健康能力，培植與弱勢保護發展等社會福利議題。

郭乃文在過去執業生涯中，她將專業知識應用於社會服務，協助身心障礙者、早療兒童、精神疾患者、高齡身心調適及受虐婦女與兒童等族群，協助改善弱勢家庭的生活品質和去社會汙名化。

郭乃文說，接任台南市社會局長後將全力以赴，首要任務就是全心投入地震災民照顧，除災後救助與關懷工作外，也將迅速接軌局內各項社會福利業務，更著重培植社會局服務的弱勢對象在生、心、境遇方面都能自主發展。她希望結合自身專業背景與關懷精神，與市府團隊、社會局同仁及民間團體等緊密合作，擴充公私資源，幫助更多需要幫助的個人和家庭。

台南市文化局前局長謝仕淵去年底卸任，元旦起歸建成功大學歷史系任教，原任教嘉南藥理大學社工系的社會局長盧禹璁，借調2年期滿，1月也返回校園。

另去年9月祕書處長李朝塘退休、農業局長李建裕也請辭，轉調任參事，目前祕書處與農業局分別由副處長劉啟崇、副局長陳仲杰代理，加上文化局今年1月起由副局長林韋旭代理。今新任社會局長上任後，仍有文化局、農業局及秘書處3名一級主管懸缺。

台南市長黃偉哲上月16日於交通局春節疏運記者會後受訪表示，針對社會局、文化局新接任局長人選都已在積極物色，農業局、祕書處接任都已有人選，年後就會到位。

台南市新任社會局長郭乃文（中）今上午視察綠柏園，上任首要任務投入災後關懷及接軌社褔業務。圖／台南市府社會局提供
台南市新任社會局長郭乃文（中）今上午視察綠柏園，上任首要任務投入災後關懷及接軌社褔業務。圖／台南市府社會局提供

成功大學 文化局

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