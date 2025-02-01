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影／嘉義新港奉天宮國運籤 國家和氣、小心天災保平安

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉奉天宮董事長何達煌表示，今年國運籤屬中上籤，媽祖提醒國家要和氣、注意天災，才能出入平安。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港鄉奉天宮董事長何達煌表示，今年國運籤屬中上籤，媽祖提醒國家要和氣、注意天災，才能出入平安。記者李宗祐／攝影

嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤第33首己已簽，奉天宮董事長何達煌表示，今年國運籤屬中上籤，媽祖提醒國家要和氣、注意天災，才能出入平安。何達煌說，「好籤！好籤！媽祖的籤詩一向很準」。

今天大年初四上午9點，奉天宮遵循古禮，在鐘鼓齊鳴聲中接神、開廟門，莊嚴肅穆祈禱後進行國運籤儀式；聖籤、聖筊由董事長何達煌從神房恭請下來，經眾人檢視無訛，何達煌擲筊以連續3個聖筊擲出第33首己已的國運籤，「欲去長江水濶茫 行舟把定未遭風 戶內用心再作福 看看魚水得相逢」。

董事長何達煌說，「欲去長江水濶茫 行舟把定未遭風 戶內用心再作福 看看魚水得相逢」前兩句意喻大江行舟平穩順行小心天災、後兩句表示國家要和和氣氣大家才會有福氣。媽祖的籤詩一向很準，今年的國運籤是中上籤，好籤。

嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四以連續3個聖筊擲出國運籤。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四以連續3個聖筊擲出國運籤。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤第33首己已簽。記者李宗祐／攝影
嘉義縣新港鄉奉天宮大年初四上午以連續3個聖筊擲出國運籤第33首己已簽。記者李宗祐／攝影

國運籤 奉天宮 媽祖

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