台南返工車潮湧現 下午1時高乘載 建議提早或延後出發

台南市政府交通局統計，1月29日（初一）、30日（初二）車流量約49萬2000車次，較去年同期增加約3成；為期9天春節連假已邁入收假階段，昨下午開始出現部分北返車潮，預期今天將達到高峰並持續到明天，交通局則提醒市民先做好行程規畫，避開易壅塞路段。

交通局局長王銘德表示，小年夜至除夕期間台南地區路況尚屬順暢，主要車多路段集中在永康、大灣、仁德等交流道周邊，鄰近安平老街、鹽水月津港、關子嶺等熱門景點地區，也從初一開始陸續出現熱鬧的走春與旅遊人潮，在警察局全力動員疏導下，各路段並無明顯壅塞情形。

據統計，114年春節初一、初二車流量約49萬2000車次，較去年同期增加約3成，主要以國華街商圈、孔廟、赤崁樓等周邊較為繁忙。

由於交通中心已提早針對西門路、成功路、府前路等主要路段設定號誌周期延長作為因應，同時規畫特定景點的接駁車、或大台南公車增設臨時停靠點讓民眾少開車、多利用公共運輸或共享運具公共自行車，減少車多等待的時間。

王銘德提醒，配合國道交通疏導措施，今天下午1時至6時，下營系統交流道及新營交流道北上入口匝道將實施高乘載管制。