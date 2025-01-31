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總統賴清德福興宮拜年 畫家蘇慧棉贈畫「會飛的女神」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
總統賴清德到西螺福興宮拜年贈匾，在地畫家蘇慧棉（右二）贈畫「會飛的女神」表達感謝。記者蔡維斌／翻攝
總統賴清德到西螺福興宮拜年贈匾，在地畫家蘇慧棉（右二）贈畫「會飛的女神」表達感謝。記者蔡維斌／翻攝

總統賴清德今天下午到雲林縣西螺太平媽福興宮拜年、贈匾，西螺在地蠟筆畫藝術家蘇慧棉，當場回贈一幅「會飛的女神」給總統表達感謝，這幅以太平媽出巡信徒鑽轎底為主題的圖畫，生動且饒富信仰人和之意，頗受總統肯定。

賴清德總統今天下午抵雲嘉地區拜廟，首站抵雲林西螺福興宮，受到大批民眾夾道歡迎，總統向太平媽祖上香祈福後，除當場揮毫題字，並致贈「澤霈遐方」匾額給福興宮，廟方常務董事也是太平媽祖文史協會理事長楊文祥之妻蘇慧棉，也回贈一幅「會飛的女神」畫作，感謝總統贈匾。

西螺在地知名畫家蘇慧棉說明「會飛的女神」創作由來，她指出，每年太平媽祖平安遶境，常有行動不便的信眾，無法自行鑽轎底，抬轎人員都會將整座神轎高高抬起，像是媽祖從這些信眾的身上「飛」過去，感受庇佑與恩澤，因而取名為「會飛的女神」。

她指出，這幅畫的靈感來自遶境過程中的感動，從抬轎人的貼心、信眾的虔誠，見證媽祖信仰的慈悲與庇護，不僅具宗教意涵，也饒富信仰文化與人情味，顯現出人與神之間的情感張力，以此畫回贈給總統，希望總統會喜歡。

總統賴清德到西螺福興宮拜年贈匾，在地畫家蘇慧棉（右二）贈畫「會飛的女神」表達感謝。記者蔡維斌／翻攝
總統賴清德到西螺福興宮拜年贈匾，在地畫家蘇慧棉（右二）贈畫「會飛的女神」表達感謝。記者蔡維斌／翻攝

信仰 媽祖 賴清德

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