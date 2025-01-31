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台南地震受損房屋逾3500戶 年後加速鑑定復建

中央社／ 台南31日電

嘉義、台南連日來多起地震，台南市政府統計，全市逾3500戶房屋損壞，貼上紅單及黃單超過1200戶，市長黃偉哲今天在災害應變會議要求春節過後加速災後鑑定及復建工作。

台南市玉井區、楠西區地震災區損害，市府環保局大年初一及初二共清理117公噸廢棄物，3507戶房屋損害完成3139戶評估，其中紅單353戶，黃單921戶，剩餘受損房屋將於年後儘速評估，以利都更及改建。

黃偉哲指示各區公所確實掌握依親、安置及住自家車庫、工寮等狀況，且宣導租金補貼及資格要件，並加強媒合租屋，做好災民心理健康照顧。

因應台南市國中小學2月5日開學，黃偉哲也要求2月4日前完成校園巡檢、修復，完善開學前準備；受損較嚴重的東山國中、楠西國中做好校園空間調配，保障學子受教權，加強入班輔導及3級心理諮商，避免學子因家園受創產生心理創傷。

至於楠西區鹿陶洋江家古厝受損，黃偉哲說，將向文化部提出災後復建協助，並評估楠西市場重建、玉井市場耐震補強評估，以利向經濟部提出補助計畫。

台南 房屋 黃偉哲

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