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總統賴清德抵雲嘉拜廟發紅包 提醒國人「兩件大事」要注意

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包並向民進黨公職人員拜年。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包並向民進黨公職人員拜年。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德今天下午抵雲林及嘉義拜廟並發放總統紅包，賴清德特別提醒民眾兩件事，一是防詐騙，另一項則是特權國家聯手對抗民主陣營，尤其中國併吞台灣企圖不變，除武力威嚇也用金錢誘惑，起訴的匪諜不斷增加，大家千萬要團結守護台灣民主。

賴清德總統在立委劉建國及雲林出身的財訊董事長謝金河、民進黨公職人員陪同下，今天下午首站抵西螺福興宮參拜太平媽祖並致贈「澤霈遐方」匾額，大批民眾廟前大排長龍，領取總統紅包，場面熱滾滾。

發放紅包前賴總統特別叮嚀民眾兩件國際矚目事件，他說，國際詐騙盛行，已成了國際經濟問題，台灣也不例外，一天就發生逾500件被騙達4至6億元，已成了國安問題，所有詐騙金額最大的是投資詐騙且都藏在Line群組裡，至親好友邀做生意還可考慮，但不認識的人要報好康賺錢，絕沒有這檔好事，千萬要注意。

賴總指著身旁的財訊董事長謝金河說，很多人就假借其名義詐騙，網路詐騙花招多，警察也很辛苦，希望大家遇有問題一定要打165防詐專線，新春開始共同防詐騙，社會更安定，人民更安全。

賴總統表示，另一件國際重要事件就是包括中國、俄羅斯、北韓等特權國家開始集結聯手跟民主陣營對抗，且中國對台灣的威脅及併吞台灣的企圖也沒變，也愈來愈激烈，用武力恐嚇台灣、用金錢引誘台灣人並進行大規模統戰，這兩年被起訴判刑的匪諜愈來愈多，大家務必要提高警覺，不要被統戰，團結守護台灣，

他指出，我們只剩台灣這塊土地，在此安身立命，所以台灣主權一定要守住，並守住民主。多年前台灣很多人唱衰經濟，唯獨謝金河獨排眾議說台灣濟會愈好，果然好不容易在大家努力下開創新局，股票維持兩萬點以上，去年經濟成長率達4.3%，所以政府有更多餘力照顧大家。

他說，所以包括勞工基本薪資提高，公務員也加薪，未來經濟面好的話會持續加薪，不但如此還將減稅，0到6歲國家養、高中職免學費、大學補助7萬元學費、長照3.0等持續推動顯示國家在進步，大家要珍惜好好守護自己國家。

隨後賴總統轉往四湖參天宮及嘉義大天宮拜年發紅包。

賴清德總統贈匾給福興宮。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統贈匾給福興宮。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包拜年。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包拜年。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統贈匾給福興宮。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統贈匾給福興宮。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包拜年。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包拜年。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包拜年。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天下午到雲林福興宮、參天宮及嘉義大天宮發送紅包拜年。記者蔡維斌／攝影

紅包 詐騙

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