嘉南地區一期稻作開灌 曾文水庫明起灌溉放水10天

嘉南地區從農曆過年前發生0121地震後，餘震不斷，且許多都是規模4、5以上的餘震，不僅讓台南楠西、玉井等山區居民擔心住家外，也憂心滿水位的曾文水庫壩堤，對此，經濟部水利署南區水資源分署強調，壩堤經檢查後確認安全無虞，且因應一期稻作開灌，明起將供水10天。

南水分署表示，農水署嘉南管理處今起開始供灌一期稻作，因此，曾文水庫將從明天早上10點起滿載放水至烏山頭水庫供灌利用，曾文水庫預計每天放水量約430萬噸，水位約下降20公分，連續放水10天；今年一期稻作面積約1.8萬公頃，春季雜作約4.3萬公頃，灌溉用水初估約2億5000萬公噸。

針對近期因嘉義大埔、台南楠西地震頻繁，且多屬於淺層地震，讓民眾憂心曾文水庫大壩的安全性，南水分署強調，近期雖餘震不斷，但壩體結構安全無虞，且自0121嘉義大埔地震後，都有審慎檢視壩體結構，明起因應灌溉放水後，水位10天約會下降2公尺，滿庫情況將會結束。