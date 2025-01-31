陸空合作！北港交通獲紓緩 地面車道分流無人機空中監控

每年新春大年初一起大量車潮湧入雲林縣北港鎮，估計單日車流逾3萬輛，每年鄰近北港朝天宮和武德宮兩大廟的北港大橋及華勝路一帶交通大打結，今年雲林與嘉義警方及公路總局合作，結合科技以陸空攜手掌控，空中監控、地面分流，使原本嚴重的交通獲得紓緩。

春節連假雲林北港和古坑兩大景點區爆人潮，從大年初一起即出現車潮，北港朝天宮每天更湧入約20萬人潮，尤其昨天初二回娘家，湧入更多車潮，從除夕到初二，兩大景點單日合計車流達約5萬輛。雲林縣警局交通隊今年結合資訊科、斗南及北港分局的觀光風景區，投入無人機隊，從空中監控車潮變動，並即時傳輸給地面的交整警力。

尤其昨天初二在接近中午和晚時段，雲林縣北港市區及古坑綠色隧道周邊道路，湧現車潮，回堵路段達1、2公里以上，雲林縣警察局立即出動無人機隊，從高空掌握整體車流，快速回報給地面，以利現場員警指揮疏導並引導車流改道。

北港分局長張澤銘說，北港交通熱點集中在朝天宮和武德宮兩大廟周邊，尤其從嘉義進入北港必經之路的北港大橋往年是塞車最嚴重的路段，因此今年從嘉義通往北港的公路，透過公路總局水上工務段重新標線，大橋從原本各兩線道改成3線道，同時進入北港牛墟的停車場也設置專用道，車輛在進入大橋前就先行疏導分流，以免像過去插隊造成壅塞甚至糾紛。

張澤銘說，北港溪河床各停車一旦飽和就封路，由駐守的義交和警方引道至華勝路一帶停車場，此外今年更出動無人機隊從空中機動掌握兩大廟週交通，隨時傳回訊息，讓警力作滾動式調整，符合實際交整需求，同時配合縣府的接駁車，使市區除最高峰有短暫性擁擠，往年大塞車的景況已獲紓解。

雲林縣府說，今年春節啟動「北港環鎮接駁公車」每周六日及國定假日上午8時至下午6時每小時一班，將實施到今年底，接駁路線為武德宮、文化中心、鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第一停車場及1911好庫文化產業園區共7站。