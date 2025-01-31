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雲林農村媳婦的天馬行空 吳佩儒注入農業新活力

中央社／ 雲林縣31日電

原本是插畫家的吳佩儒7年前跟著丈夫回雲林縣當農村媳婦，天馬行空的創意注入農業新活力，從聚集農友們進錄音室錄製歌曲拍MV到猛農民曆，一再創造新亮點，用農創翻轉農業。

吳佩儒隨愛回鄉後，協助公公申請農產品生產追溯QR code時，意識到她在行的資訊、科技可幫助行銷自家產品，在社群網站臉書（Facebook）開設農業文化創意「有朝一日．西螺小農」粉絲專頁，用插畫圖文讓大家看見不同的農業面向。

吳佩儒希望讓生產端的農民被看見、故事被聽見，傳承農業文化，共同守護共生共好環境，就在丈夫支持下，從第1則插畫介紹農夫生活，到聚集農友們組樂團拍MV、猛農民曆，或建置平台協助在地小農建立品牌及行銷，還協助雲林縣政府盤點縣內食農教育場域、適合年齡與場域需求，作為推動食農教育及場域優化基礎。

粉絲們2024年底期待著新年度猛農民曆，吳佩儒說，由於搶不到消防猛男月曆，起心動念拍猛農民曆，讓大家看到農村不同樣貌，沒想到在網路上爆紅。

新年度展開，勇敢創新找亮點的吳佩儒卻不急著推新品，她說，重新思考「有朝一日．西螺小農」定位與轉型，新的一年會以更多元素材，以深入淺出方式向民眾介紹農業，繼續用農創扛起農業希望。

農民 食農教育

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