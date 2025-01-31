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土庫圖書館長持續創新 bookpanda讓書本走進社區

中央社／ 雲林縣31日電

雲林縣土庫鎮圖書館長彭冠綸藉不斷創新，讓書本走出籓籬，借閱率翻倍成長，還創新bookpanda外送書箱，讓其他縣市取經，連4年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」肯定。

彭冠綸考上公職後，輾轉接下圖書館長職務，但身為圖資門外漢，她第1年依樣畫葫蘆，第2年起請益其他圖書館長，第3年開始大膽創新，打開與土庫國民小學相鄰的那扇門，啟動「下課10分鐘」計畫，讓學童掌握下課時間，穿越操場就能到圖書館，還全面幫土庫的國中小學生開通借閱功能，學生們跑圖書館像跑「灶跤」。

正當民眾漸漸走進館內時，卻碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「人難進來、書難出去」，彭冠綸開始想各種方案送書到讀者手上，如整理書箱讓民眾選借，或開放公用電腦供學生上線上課程，到幫日照中心長者挑繪本書籍，還有bookpanda外送書箱到安親班。

彭冠綸表示，多點巧思就有很多可能，從中找到最好、最可行方案，跨出第1步就能迎接嶄新未來。

彭冠綸的創意讓土庫圖書館借閱率從1年5萬冊到去年逼近10萬冊，還吸引外縣市取經，也讓她成為作家、演講者，但她沒忘本業，每年閱讀上百本書，在網路分享閱讀心得，勾起民眾閱讀慾望，進而借閱或購買。

至於圖書館下一步，彭冠綸表示，圖書館將進行耐震補強工程，她會想辦法加強串聯各單位，讓民眾沉浸在書海。

圖書館 小學生 館長

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