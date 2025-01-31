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王毓琦移居雲林17載 助青年創業共存共榮

中央社／ 雲林縣31日電

雲林縣古坑鄉創樂子生活學苑負責人王毓琦17年前移居雲林，從伴讀孩子到幫青年創業，樂此不疲，陸續輔導32家店登記立案，希望加強社區連結，達全齡共創。

占地1公頃的創樂子匯聚10多間工作室，園區內工作人員角色多元，修剪樹木的長者可能是草創期出資者，園區凝聚眾人向心力，無私付出，唯一信念「共好」。

王毓琦說，2007年與家人移居雲林，看到村庄小孩由於家庭問題在街頭流浪，開始招募志工辦營隊和課輔，一路陪伴，每當經費捉襟見肘時，總有社會善心引入，及時解除燃眉之急，讓她繼續往前走。

當孩子年齡漸增，王毓琦安排技職探索、考取證照，也教導如何創業；她說，她曾創業，深知困難，就整合資源將公司轉型成社會企業，打造育成中心輔導年輕人創業，啟動地方創生。

王毓琦陪伴過程中提供創業諮詢與輔導，自2021年起已輔導32家店，涵蓋餐飲業、文化創意、音樂展演與設計公司等。

她說，與其說她幫青年，不如說青年幫她克服社交障礙，包括強迫自己寫計畫、提案溝通到執行，甚至如業務員拿起麥克風當講師，為創業者連接資源、搭橋。

在地深耕17年的王毓琦當初帶的首批創業者已開始傳承，除希望青年返鄉共存共榮，未來可走入社區，做到全齡共創、互助。

創業 雲林 青年

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