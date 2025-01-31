台南年節路邊停車 大年初四起恢復收費

因應農曆春節假期，台南市公有路邊、路外停車格位1月28日（除夕）至31日（大年初三）暫停收費，明天（大年初四）起恢復收費，減少車輛利用年假占用停車格。

南市府交通局今天指出，農曆春節假期，台南熱門景點吸引大量人潮及車潮，停車需求大增，公有路邊、路外停車格位除夕至大年初三連4天暫停收費，大年初四起恢復收費，提高使用率，也方便遊客來往。

交通局表示，大台南地區路邊停車格90%完成智慧化管理，只要下載「台南好停」APP，出門前就可查詢目的地鄰近停車格位即時資訊，避免臨時找不到停車格而影響遊興。

交通局提醒，車主進入收費停車場前應先留意收費資訊，若發現業者未清楚標示計費單位、停車費率或未於明顯處所以明顯字體標示費率資訊，可向交通局反映及查詢，避免收費糾紛。