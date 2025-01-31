快訊

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

悲報！日本任天堂3月25日起eShop禁海外信用卡 網曝還有1招可放手一博

屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

台南年節路邊停車 大年初四起恢復收費

中央社／ 台南31日電

因應農曆春節假期，台南市公有路邊、路外停車格位1月28日（除夕）至31日（大年初三）暫停收費，明天（大年初四）起恢復收費，減少車輛利用年假占用停車格。

南市府交通局今天指出，農曆春節假期，台南熱門景點吸引大量人潮及車潮，停車需求大增，公有路邊、路外停車格位除夕至大年初三連4天暫停收費，大年初四起恢復收費，提高使用率，也方便遊客來往。

交通局表示，大台南地區路邊停車格90%完成智慧化管理，只要下載「台南好停」APP，出門前就可查詢目的地鄰近停車格位即時資訊，避免臨時找不到停車格而影響遊興。

交通局提醒，車主進入收費停車場前應先留意收費資訊，若發現業者未清楚標示計費單位、停車費率或未於明顯處所以明顯字體標示費率資訊，可向交通局反映及查詢，避免收費糾紛。

停車格 台南 除夕

延伸閱讀

除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞

嘉義大埔連5震！上午10時15分規模4.3淺層地震 最大震度4級

台南除夕沒塞車 公有路邊路外停車格位到31日暫停收費

高雄9處熱門景點開放臨停空間！春節期間576格車位「免費使用」

相關新聞

台南來亞大樓外牆剝落已拆 安全考量封閉部分道路

台南中西區來亞大樓今早因嘉義大埔發生規模5.6地震，造成9樓處外牆磁磚、鐵皮掉落，南市工務局獲悉隨即調派機具進駐，並會同...

國運下下籤與蔡英文首任撞籤 游盈隆：盼給當權者啟示

南鯤鯓代天府國運籤昨天抽出「庚戌」下下籤，信徒稱奇的是前總統蔡英文第一任當選那年「王爺就給同樣一支下下籤」...

嘉義地震驚傳曾文水庫「蔣公銅像」被震倒 整座沉沒消失在水中

嘉義縣大埔鄉今天上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，嘉義縣最大震度5強，幸未傳出傷亡，但矗立在曾文水庫的蔣公銅像卻被...

影／大埔規模5.6強震 曾文水庫岩壁滑落冒白煙影片曝光 怵目驚心

大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，大埔鄉有許多遊客，曾文水庫遊艇遊客感受不到搖晃，目睹岩壁土石整...

落石砸車 阿里山公路一度中斷

南部餘震不斷，大年初二習俗上回娘家的日子，嘉義再次發生有感地震。台十八線阿里山公路多處落石坍方，六十九點五公里處還有車輛...

南市大樓磚震落 砸中2車

嘉義大埔地震餘震不斷，台南市中西區府前路二段和大智街口的來亞大樓禁不起昨早地震，七、八樓外牆磚塊、瓷磚應聲掉落，砸中路邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。