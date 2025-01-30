落石砸車 阿里山公路一度中斷

南部餘震不斷，大年初二習俗上回娘家的日子，嘉義再次發生有感地震。台十八線阿里山公路多處落石坍方，六十九點五公里處還有車輛遭落石砸中，一度交通中斷，雙向車道都無法通行，所幸無人受傷，落石清除後中午恢復通車。

嘉義大埔昨上午發生規模五點六地震，附近的雲林縣、台南市等地區都有明顯感受。大埔鄉長吳明勳說，山上難免有落石，除了台十八線坍方，還有通往三腳石的道路又再中斷，請開口契約廠商處理，盡速搶通。

嘉義縣建設處長郭良江說，台十八線六十九點五公里處未來將提報復建計畫，視公路局評估，若有需求會做明隧道；通往三腳石道路地質脆弱，稍微一搖就會有落石坍方，去年已爭取經費將做明隧道，正請廠商設計規畫，會盡速發包施工。

嘉義縣警察局竹崎分局發布新聞稿表示，地震導致大量落石崩落於道路中，雙向無法通行，立即派員前往現場管制人車，但一輛汽車遭落石擊中，車上兩人幸未受傷。張姓車主告訴警方，到阿里山旅遊，沒想到竟遇上地震。

竹崎分局表示，近日地震頻傳，易造成落石，行駛嘉義山區用路人要提高警覺，注意路面是否有落石或障礙物。