曾文水庫蔣公銅像沉沒

嘉義縣大埔鄉昨早地震，傳出零星災情，矗立在曾文水庫水上的「蔣公銅像」被震倒，沒入水中，銅像「水上漂」奇景如今不再，大埔鄉公所將研議如何處理。

曾文水庫接近滿水位，水位上升至蔣公銅像底座，看起來就像是「輕功水上漂」，奇景吸引許多人朝聖，但昨天地震後，原本放置銅像的位置空空如也，成為初二地震另類災情。

大埔鄉長吳明勳說，曾文水庫的蔣公銅像，就像日月潭「九蛙疊像」，可觀測水情，水淹到銅像底座就是滿水位，銅像設立多年，長期風吹日曬，已有部分損壞，兩年前公所編列預算修復，沒想到不敵連日地震，昨天被震倒，整座沉入水中，因目前不清楚銅像狀況，且水庫接近滿水位，是否打撈將進一步研議。

昨天大年初二，大埔鄉有許多遊客，地震當下，曾文水庫遊艇上的遊客感受不到搖晃，卻目睹岩壁土石整片滑落。有遊客拿手機拍下地震當時，短短幾秒，水庫整片岩壁土石不斷滑落，原本綠油油的山壁，頓時變得光禿禿一片，還不斷冒白煙。遊客說，過年搭遊艇遊曾文水庫，飽覽湖光山色碰上強震，有驚無險，終身難忘。

遊艇上張姓導覽員說，目睹山壁落石冒白煙，手機地震警報響起，飽受驚嚇。

曾文水庫集水區去年降雨豐沛，往年入冬枯水期，水位下降，今年新春豐水，水位高，湖光山色美景怡人。大埔廿一日凌晨發生規模六點四強震，造成台南楠西、玉井多處民宅受損，壩址位在大埔、楠西交界的曾文水庫，啟動地震特別檢查，近期餘震不斷，南水分署特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。