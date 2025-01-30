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南市大樓磚震落 砸中2車
嘉義大埔地震餘震不斷，台南市中西區府前路二段和大智街口的來亞大樓禁不起昨早地震，七、八樓外牆磚塊、瓷磚應聲掉落，砸中路邊兩輛車，車主因到超商購物躲過一劫，無人受傷。
滿地碎石、磚塊散落街道，警方緊急拉起封鎖線，但停在路旁的兩輛轎車則遭殃，引擎蓋凹陷變形，後車廂也被砸壞。其中一輛車主一家祖孫三人從嘉義到台南訪友，剛好停在大樓旁到超商內購物，幸運躲過一劫。
附近住戶說，聽到很巨大聲響，所以跑下來，這棟樓早已是危樓。工務局則調派大型吊車及工人，協助清理掉落物，包括建築物上可能會墜落的混凝土塊。
台南市長黃偉哲昨也趕抵現場勘查，他說，目前大樓內僅兩戶住戶，已協助安置完成。
附近居民說，該棟大樓非首次瓷磚掉落，盼市府盡速處理。
來亞大樓為一九八五年興建，目前無管委會，附近居民表示，該棟大樓並非第一次發生瓷磚脫落，一直說要重建，但政府總是說說，都沒看到動作，希望這次災情發生後，政府能夠重視，協助大樓重建或強制拆除。
黃偉哲表示，該大樓本來已有中央經費補助危老重建，但因住戶有不同意見，到現在還沒有整理好，不但曾因颱風瓷磚掉落，更嚴重是地震造成女兒牆、招牌脫落，砸中下方的汽車，該棟老舊建築已有損害紀錄，會趕緊啟動危老重建。
黃偉哲表示，大樓內目前有兩戶住戶，已先安置附近旅館，同時會請結構技師評估，確認大樓是否安全、還能居住，若已屬危樓，會趕緊貼單，並在結構安全情況下，讓住戶入內拿取重要物品。
至於南部科學園區，南科管理局表示，僅台積、聯電等少數機台預防性停機，無人員傷亡，其餘各園區廠商、水電氣、汙水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡，運作正常。
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