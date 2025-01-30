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台南海安商圈「蛇得花錢」新春市集夯 民眾絡繹不絕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市海安商圈今年農曆春節期間，以「蛇得花錢」為主題，舉辦「新春市集服飾甜點走春祭」活動，邀集服飾、甜點與街頭藝人表演等，吸引大批民眾湧入海安商圈。圖／南市府提供
台南市海安商圈今年農曆春節期間，以「蛇得花錢」為主題，舉辦「新春市集服飾甜點走春祭」活動，邀集服飾、甜點與街頭藝人表演等，吸引大批民眾湧入海安商圈。圖／南市府提供

台南市海安商圈今年農曆春節期間，以「蛇得花錢」為主題，舉辦「新春市集服飾甜點走春祭」活動，邀集服飾、甜點與街頭藝人表演，吸引大批民眾湧入海安商圈；「熱蘭遮市集」今年則首次移師到赤崁樓園區，今起開跑，為期3天，邀請民眾一起感受年節氛圍。

春節期間除是團圓時刻，也是觀光旅遊的日子，台南今年也安排許多豐富的活動，包含空山祭、月之美術館和雪鹽祭等活動，都很適合走春，此外，知名旅遊景點海安商圈即日起至2月2日也舉辦新春市集，吸引不少遊客及人潮。

海安商圈理事長黃舜屏表示，新春市集服飾甜點走春祭今年已是第2年舉辦，提供各式精緻服飾與甜點攤位，滿足遊客購物與美食需求，現場還有多組街頭藝人精采演出，以及新春風格的街頭藝術裝置，可供民眾拍照打卡、增添節日氛圍，此外，還有集點抽紅包換好禮活動，是民眾走春的好去處。

今年農曆新年首次移師赤崁樓園區的「熱蘭遮市集」，今起至2月1日每天上午10點至下午5點

展開，匯聚台南在地特色攤商，並結合西拉雅、漢人、荷蘭、日本等多元文化與年節活動外，遊客還可穿梭在陳列台南古地圖與老照片的展區，感受這座城市數百年來的歷史變遷。

文化局代理局長林韋旭表示，遊客白天可到熱蘭遮市集體驗歷史風情，晚上則可漫遊府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會、神農街元宵花燈展，或是到鹽水月津港燈節、龍崎光節－空山祭、左鎮燈會等感受璀璨夜景，相信能讓遊客從早到晚，體驗台南滿載年味的氛圍。

海安商圈新春市集服飾甜點走春祭今年是第2年舉辦，提供各式精緻服飾與甜點攤位，滿足遊客購物與美食需求，而現場還有多組街頭藝人帶來精彩演出，以及新春風格的街頭藝術裝置，可供民眾拍照打卡、增添節日氛圍。圖／南市府提供
海安商圈新春市集服飾甜點走春祭今年是第2年舉辦，提供各式精緻服飾與甜點攤位，滿足遊客購物與美食需求，而現場還有多組街頭藝人帶來精彩演出，以及新春風格的街頭藝術裝置，可供民眾拍照打卡、增添節日氛圍。圖／南市府提供
「熱蘭遮市集」今年則首次移師到赤崁樓園區，今起開跑，為期3天，南市文化局也邀請民眾一起感受年節氛圍。圖／南市府提供
「熱蘭遮市集」今年則首次移師到赤崁樓園區，今起開跑，為期3天，南市文化局也邀請民眾一起感受年節氛圍。圖／南市府提供

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