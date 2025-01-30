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蕭美琴初二嘉義縣拜廟發紅包 不開放合影挨批不親民
副總統蕭美琴今天初二到嘉義拜廟祈福，先後參拜新港奉天宮、水上璿宿上天宮，入廟參拜不開放媒體拍照攝影；參拜後在廟前發紅包，維安戒備森嚴，不開放合影拍照，才剛拿到紅包就被國安人員撥走，民眾抱怨很不親民。
賴清德總統去年初四曾到民雄大士爺廟、朴子配天宮參拜，但今年農曆春節未安排嘉義縣拜廟發紅包行程，據地方傳聞，因賴清德總統與英系大老不合，今年春節由蕭美琴到嘉義縣參拜廟宇，賴清德只有安排初三參拜嘉義市大天宮。
蕭美琴今到嘉義寺廟參拜祈福，民眾搶拿新春福袋，國安戒備森嚴，甚至不開放媒體入廟拍攝參拜畫面，現場險爆發衝突；蕭美琴參拜後至廟前發紅包，不開放民眾合影拍照，依序排隊領完紅包後，就被國安人員用手推，催促趕快離開。
總統府準備1500個1元新春紅包，ㄧ大早民眾就排隊領紅包，不到半小時發放一空。嘉義縣政府今年也準備5元新春紅包，縣長翁章梁明將至六腳、太保、民雄、大林、鹿草及番路鄉走春參拜，想拿到蛇年紅包可把握最後機會。
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