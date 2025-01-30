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嘉義地震驚傳曾文水庫「蔣公銅像」被震倒 整座沉沒消失在水中

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嘉義地震驚傳曾文水庫「蔣公銅像」被震倒 整座沉沒消失在水中

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉今早發生規模5.6地震，曾文水庫蔣公銅像被震倒，消失在水中。圖／大埔鄉長吳明勳提供
嘉義縣大埔鄉今早發生規模5.6地震，曾文水庫蔣公銅像被震倒，消失在水中。圖／大埔鄉長吳明勳提供

嘉義大埔鄉今天上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，嘉義縣最大震度5強，幸未傳出傷亡，但矗立在曾文水庫的蔣公銅像卻被震倒，消失在水中，因目前水庫滿水位，不知道銅像落水後的狀況，大埔鄉公所後續將研議如何處理。

去年降雨充沛，曾文水庫接近滿水位，水位上升至蔣公銅像底座，看起來就像是「輕功水上漂」，奇景吸引許多人朝聖，今天發生最大震度5強的地震，蔣公銅像被震倒，消失在水中，原本放置銅像的位置空空如也，成為初二地震另類災情。

大埔鄉長吳明勳說，蔣公銅像設立多年，因長年風雨日曬，銅像已有部分損壞，2年前公所編列預算修復，沒想到仍不敵連日地震，在今天被震倒，整座沉入水中，因目前不清楚銅像狀況，且水庫接近滿水位，是否進行打撈將進一步研議。

嘉義 地震 大埔 曾文水庫

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