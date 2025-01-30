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影／大埔規模5.6強震 曾文水庫岩壁滑落冒白煙影片曝光 怵目驚心
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，大埔鄉有許多遊客，曾文水庫遊艇遊客感受不到搖晃，目睹岩壁土石整片滑落冒白煙情形，遊客拍下強震當時岩壁土石滑落冒白煙情形，強震破壞力，讓人怵目驚心。
大埔21日凌晨發生6.4強震，上午規模5.6強震，大埔鄉曾文水庫遊艇載客遊湖，遊艇上張姓導覽員說，遊艇行駛湖中，遊客感受不到搖晃，目睹山壁落石冒白煙，手機國家地震警報響起，飽受驚嚇。
有遊客拿手機拍下強震當時，曾文水庫整片岩壁土石不斷滑落，冒白煙情形，短短幾秒內，整片岩壁土石不斷往下滑落，原是綠油油的山壁，頓時變得光禿禿一片，還不斷冒白煙，遊客說，過年搭遊艇遊曾文水庫，飽覽湖光山色碰上強震，目睹水庫整片岩壁土石不斷滑落，冒白煙情形，有驚無險，終身難忘。
曾文水庫集水區去年降雨豐沛，往年入冬枯水期，水位下降，今年新春豐水，水位高，湖光山色美景怡人。大埔21日凌晨發生規模6.4強震，為深度9.7公里淺層地震，造成台南楠西、玉井多處民宅受損，壩址位在大埔、楠西交界的曾文水庫，啟動地震特別檢查，近期更是餘震不斷，南水分署特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。
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