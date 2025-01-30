台南來亞大樓地震掉磁磚 黃偉哲急勘查 居民曝非第一次發生
台南中西區來亞大樓外牆今早因嘉義大埔發生規模5.6地震，磁磚從9樓高處掉落，砸毀停在樓下的2輛自小客車，市長黃偉哲獲悉後，稍早也趕抵現場勘查，強調目前大樓內僅2戶住戶，已協助安置完成。有附近居民說，該棟大樓非首次發生磁磚掉落，希望市府盡速處理。
台南來亞大樓為1985年興建，目前建物並無管委會，有附近居民表示，該棟大樓並非第一次發生磁磚脫落，且一直有在說要重建，但政府總是說說，都沒有看到動作，希望此次災情發生後，政府能夠重視，協助大樓重建或強制拆除。
黃偉哲表示，今天上午10時11分嘉義大埔發生芮氏規模5.6地震，造成台南來亞大樓發生磁磚脫落，不過該大樓本來已有中央經費要來重建，但因地方住戶有不同的意見，因此就整個到現在還沒有整理好，所以不但颱風曾因風大發生磁磚掉落，現在更嚴重是地震造成女兒牆、招牌都脫落，砸中下方的汽車，而該棟老舊建築過去已有損害的紀錄，會趕緊來啟動危老重建。
黃偉哲表示，路面上的水泥塊預計下午會清除完畢，大樓內目前則有2戶住戶，已都先安置在附近的旅館，同時會請結構技師進行評估，確認該大樓是否安全、還能居住，若已屬危樓，會趕緊來貼單，並在結構安全的情況下，讓住戶入內拿取重要物品，而樓下的店家也是相同標準，也提醒民眾切勿拿自己的生命開玩笑。
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