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韓國瑜初二回娘家雲林西螺 發開運福袋展高人氣

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右一）大年初二到雲林縣參拜新天宮、福興宮，雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡也一起參與。圖／張嘉郡辦公室提供
立法院長韓國瑜（右一）大年初二到雲林縣參拜新天宮、福興宮，雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡也一起參與。圖／張嘉郡辦公室提供

今天是大年初二，立法院長韓國瑜今天回妻子李佳芬「娘家」到雲林縣參拜新天宮、福興宮，韓國瑜稱自己是「西螺女婿」，對西螺特別有感情，現場發放開運福袋，民眾大排長龍，展現高人氣。

韓國瑜今天到雲林展開春節祈福行程，首站到西螺新天宮，在雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡、國民黨立委許宇甄、雲林縣議員李明哲等人陪同下，發放開運福袋，現場民眾擠爆，展現高人氣；接著韓國瑜還前往福興宮參香，祝大家心想事成。

韓國瑜表示，他是西螺女婿，對西螺特別有感情。他以武術來形容雲林發展，指雲林就像「武當派」，有後發優勢，未來高科技產業進入台灣，雲林擁有最好的條件，他會配合立委幫助雲林能夠脫胎換骨，一起讓雲林發光發熱。

張嘉郡表示，過去一年韓院長頂住各界壓力，在立院主持各項議事，促進朝野和諧，以及國會外交上的努力，她感到非常欽佩，讓雲林人非常驕傲。希望新的一年，台灣能「多點民生、少點政治」，她會在韓院長的領導下，在立法院持續努力為台灣、為人民、為雲林打拚。

張麗善表示，感謝韓院長與立委的協助，替雲林爭取各項經費，希望大家繼續支持韓院長與立委，當韓院長與立委的後盾。

張麗善 福袋 雲林 韓國瑜

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