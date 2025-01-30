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嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

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嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南大樓磁磚因地震碎落滿地，受波及的其中一輛自小客車當下祖孫三代正在超商內購物，幸運躲過一劫。記者萬于甄／攝影
台南大樓磁磚因地震碎落滿地，受波及的其中一輛自小客車當下祖孫三代正在超商內購物，幸運躲過一劫。記者萬于甄／攝影

嘉義大埔今早發生地震深度10公里，芮氏規模5.6有感地震，造成台南中西區府前路二段和大智街口一大樓的7、8樓外牆磁磚剝落，波及停在路邊的2部車輛毀損；其中一輛車主一家祖孫三人從嘉義到台南訪友，剛好停在大樓下到超商內購物，幸運躲過一劫；另一輛車主目前正在聯繫中。

南市警察局、工務局、消防局等第一時間抵達現場 ，處理交通維管、清除剝落物等相關事宜。南市府指出，該大樓為74年建物，並無管委會、目前居住2人，所幸無人受傷受困。

警方也提醒，目前現場仍有危險性，行經路口除注意安全，並聽從現場管制人員的指揮，切勿在路口逗留圍觀。工務局目前則正調派大型吊車及工人5名協助清理掉落物及建築物上可能會墜落的混凝土塊。

另外，針對南科園區部分、南科管理局表示，目前僅台積、聯電等少數機台預防性停機，無人員傷亡，其餘各園區廠商、水電氣、汙水廠、公有建築及營建工程皆無人員傷亡及運作正常。

台南一處大樓今早因地震，導致磁磚碎落滿地，警、消目前到場進行管制。記者萬于甄／攝影
台南一處大樓今早因地震，導致磁磚碎落滿地，警、消目前到場進行管制。記者萬于甄／攝影

台南 嘉義 地震

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