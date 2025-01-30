嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

嘉義大埔今早發生地震深度10公里，芮氏規模5.6有感地震，造成台南中西區府前路二段和大智街口一大樓的7、8樓外牆磁磚剝落，波及停在路邊的2部車輛毀損；其中一輛車主一家祖孫三人從嘉義到台南訪友，剛好停在大樓下到超商內購物，幸運躲過一劫；另一輛車主目前正在聯繫中。

南市警察局、工務局、消防局等第一時間抵達現場 ，處理交通維管、清除剝落物等相關事宜。南市府指出，該大樓為74年建物，並無管委會、目前居住2人，所幸無人受傷受困。

警方也提醒，目前現場仍有危險性，行經路口除注意安全，並聽從現場管制人員的指揮，切勿在路口逗留圍觀。工務局目前則正調派大型吊車及工人5名協助清理掉落物及建築物上可能會墜落的混凝土塊。