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影／韓國瑜「西螺女婿」回娘家拜廟 發紅包人氣旺

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
立法院長韓國瑜今天回娘家，在廟埕發紅包展現親民一面。記者黃于凡／攝影
立法院長韓國瑜今天回娘家，在廟埕發紅包展現親民一面。記者黃于凡／攝影

立法院長韓國瑜今天初二回娘家，回到妻子李佳芬的故鄉雲林縣，自稱「西螺女婿」首站選在西螺，接續參拜西螺新天宮、西螺福興宮，在廟口發紅包人潮絡繹不絕，返鄉人氣旺盛，排隊人龍從廟門排到廟埕，相當熱鬧。

韓國瑜回娘家首站選在西螺新天宮，立委張嘉郡、雲林縣長張麗善、縣議員李明哲等人在主委黃耀慶陪同下參拜，還有韓粉盛裝打扮出席，不少家長帶著孩子特地來看韓國瑜，冬日暖陽，排隊曬太陽溫度適宜。

韓國瑜說，今天回來向鄉親拜年，希望在媽祖保佑下，台灣能夠風調雨順、國泰民安，第一站就選在西螺，因為他是西螺女婿，從年輕當女婿當到老，從「有頭髮」做到「沒頭髮」，都是西螺女婿，對西螺特別有感情。

韓國瑜也說，大家都知道現在國際情勢非常混亂，兩岸關係也很緊張，經濟發展需要一股動力，需要媽祖婆保佑大家，再加上自己努力往前衝，特別向媽祖婆焚香祈求，祝福大家蛇年行大運，家家戶戶平安健康。

立法院長韓國瑜今天參拜西螺新天宮，縣長張麗善、立委張嘉郡等人陪同。記者黃于凡／攝影
立法院長韓國瑜今天參拜西螺新天宮，縣長張麗善、立委張嘉郡等人陪同。記者黃于凡／攝影
立法院長韓國瑜今天回娘家，參拜西螺新天宮、西螺福興宮，在廟埕排隊領韓國瑜紅包人潮絡繹不絕。記者黃于凡／攝影
立法院長韓國瑜今天回娘家，參拜西螺新天宮、西螺福興宮，在廟埕排隊領韓國瑜紅包人潮絡繹不絕。記者黃于凡／攝影
立法院長韓國瑜今天回娘家，在廟埕發紅包展現親民一面。記者黃于凡／攝影
立法院長韓國瑜今天回娘家，在廟埕發紅包展現親民一面。記者黃于凡／攝影

回娘家 媽祖 拜年 李佳芬 雲林 韓國瑜

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