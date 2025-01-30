影／韓國瑜「西螺女婿」回娘家拜廟 發紅包人氣旺

立法院長韓國瑜今天初二回娘家，回到妻子李佳芬的故鄉雲林縣，自稱「西螺女婿」首站選在西螺，接續參拜西螺新天宮、西螺福興宮，在廟口發紅包人潮絡繹不絕，返鄉人氣旺盛，排隊人龍從廟門排到廟埕，相當熱鬧。

韓國瑜回娘家首站選在西螺新天宮，立委張嘉郡、雲林縣長張麗善、縣議員李明哲等人在主委黃耀慶陪同下參拜，還有韓粉盛裝打扮出席，不少家長帶著孩子特地來看韓國瑜，冬日暖陽，排隊曬太陽溫度適宜。

韓國瑜說，今天回來向鄉親拜年，希望在媽祖保佑下，台灣能夠風調雨順、國泰民安，第一站就選在西螺，因為他是西螺女婿，從年輕當女婿當到老，從「有頭髮」做到「沒頭髮」，都是西螺女婿，對西螺特別有感情。