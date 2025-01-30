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嘉義大埔規模5.6強震 曾文水庫遊艇上遊客目睹山壁落石冒白煙受驚嚇

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，天搖地動，曾文水庫遊艇遊客感受不到強震搖晃，但目睹水庫山壁落石冒白煙，遊客們的手機國家地震警報響起，飽受驚嚇，示意圖，非載客的遊艇。圖／取自曾文水庫育樂公司官網
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，天搖地動，曾文水庫遊艇遊客感受不到強震搖晃，但目睹水庫山壁落石冒白煙，遊客們的手機國家地震警報響起，飽受驚嚇，示意圖，非載客的遊艇。圖／取自曾文水庫育樂公司官網

大年初二，嘉義大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，大埔鄉有許多遊客，曾文水庫遊艇遊客感受不到強震搖晃，但目睹水庫山壁落石冒白煙，遊客們的手機國家地震警報響起，飽受驚嚇。

大埔21日凌晨發生6.4強震，上午又發生5.6級強震，民眾飽受驚嚇，大埔鄉曾文水庫遊艇照常載客遊湖，遊艇張姓導覽員說，遊艇行駛湖中，遊客感受不到搖晃，目睹山壁落石冒白煙，手機國家地震警報響起，受驚嚇。

大埔鄉長吳明勳說，目前未傳出屋倒人員受困，大埔通往台南楠西路落石中斷，台三線及部分鄉道落石，公所與消防分隊查報災情中。

嘉義大埔21日凌晨強震是嘉義近50年規模最大；中央氣象署強調該地震和梅山斷層無關，學者仍提醒，梅山斷層百年大震周期已屆，不可不慎，氣象署應展開每日監控。

氣象署地震測報中心說，大埔地震是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊導致，擠壓時造成的地震多半集中在東部，但應力會傳遞到西部較淺層的位置，進而引發地震。

大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，天搖地動，曾文水庫遊艇遊客感受不到強震搖晃，但目睹水庫山壁落石冒白煙，遊客們的手機國家地震警報響起，飽受驚嚇，示意圖，非載客的遊艇。圖／取自曾文水庫育樂公司官網
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，天搖地動，曾文水庫遊艇遊客感受不到強震搖晃，但目睹水庫山壁落石冒白煙，遊客們的手機國家地震警報響起，飽受驚嚇，示意圖，非載客的遊艇。圖／取自曾文水庫育樂公司官網

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