嘉義大埔地牛翻身 台18線轎車被落石砸中
嘉義縣大埔鄉今天早上10點11分發生芮氏規模5.6地震，嘉義縣最大震度5級，鄰近台南、高雄、雲林最大震度4級，台18線69公里處山坡坍方，有轎車遭落石砸中，曾文水庫進水口處前後有落石，所幸無人傷亡。
年前南部餘震不斷，今大年初二習俗上回娘家的日子，嘉義再次發生有感地震，台18線多處落石坍方。大埔鄉長吳明勳說，山上難免有落石，除了台18線坍方，還有通往三腳石的道路又再次中斷，已請開口契約廠商前往處理，會盡速搶通道路。
警消獲報，台18線69.5公里處，山坡坍方，雙方車道無法通行；台18線69公里處，有車輛遭落石砸中，無人員傷亡，通知相關單位搶通道路；曾文水庫進水口處前後有落石，由曾文水庫管理局廠商自行處理。
建設處長郭良江說，台18線69.5公里處未來提報復建計畫，視公路局評估若有需求會做明隧道；通往三腳石道路地質脆弱，稍微一搖就會有落石坍方，去年已爭取經費將做明隧道，目前正請廠商設計規畫，會盡速發包施工。
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