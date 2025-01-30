初二嘉義大埔規模5.6強震 阿里山及大埔公路落石

大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，由於劇烈搖晃，不少民眾飽受驚嚇，許多人回開車途中，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行，大埔鄉部分道路也出現落石，公路局搶修中，嘉義縣市4級，消防局查報災情中，暫未傳屋倒人受困。

中央氣象署發布第48號顯著有感地震報告，今天上午10時11分，在嘉義縣政府東南方40.5公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市。