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初二嘉義大埔規模5.6強震 阿里山及大埔公路落石

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝

大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，由於劇烈搖晃，不少民眾飽受驚嚇，許多人回開車途中，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行，大埔鄉部分道路也出現落石，公路局搶修中，嘉義縣市4級，消防局查報災情中，暫未傳屋倒人受困。

中央氣象署發布第48號顯著有感地震報告，今天上午10時11分，在嘉義縣政府東南方40.5公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市。

各地震度級：嘉義縣地區最大震度 5強、台南市地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、台東縣地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 3級、屏東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 1級、、桃園市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級。

大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝
大年初二，嘉義縣大埔鄉上午10時11分又發生5.6級強震，阿里山公路69.5公里處有落石，道路中斷雙向無法通行。記者魯永明／翻攝

嘉義 地震 阿里山

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