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翁章梁夫妻走春宮廟發送紅包 祈願嘉縣轉型農工科技大縣順利

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天大年初一，嘉義縣長翁章梁一早帶妻子劉莉英展開廟宇走春行程，與立委蔡易餘及各級民意代表，走訪多家寺廟，發放蛇年新春紅包。圖／嘉義縣政府提供
今天大年初一，嘉義縣長翁章梁一早帶妻子劉莉英展開廟宇走春行程，與立委蔡易餘及各級民意代表，走訪多家寺廟，發放蛇年新春紅包。圖／嘉義縣政府提供

今天大年初一，嘉義縣長翁章梁一早帶妻子劉莉英展開廟宇走春行程，與立委蔡易餘及各級民意代表，先到水上鄉璿宿上天宮點燈祈福，隨後走訪多家寺廟，發放蛇年「祥蛇獻瑞，要蛇麼、有蛇麼」新春紅包

翁章梁分別前往水上、義竹、布袋、東石、溪口、朴子等鄉鎮市各寺廟參拜，一早先與水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄、黃惠汝、王啟澧、詹琬蓁參加璿宿上天宮春節護國祈安法會點燈儀式。隨後前往老家義竹鄉，在義竹鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等人陪同下，在修緣禪寺及慈化寺參拜、發紅包。

翁章梁說，大年初一、初二、初三會到各大廟宇發紅包，為鄉親帶來最真誠的喜氣跟祝福，今天也看見許多民眾一早就在排隊領紅包，大家收到紅包後可以到廟裡拜拜、安太歲、點光明燈，祈求一整年平安。

翁章梁表示，他這幾天都向神明祈求鄉親全家大小平安健康，嘉義縣發展順利，期望各領域的發展成果都能造福所有縣民。詳細走春行程資訊可至「翁章梁Weng Chang-Liang」臉書粉絲專頁查詢，邀請民眾初一到初三到家裡附近廟宇走春祈福，領取縣長親送的5元紅包。

今天大年初一，嘉義縣長翁章梁一早帶妻子劉莉英展開廟宇走春行程，與立委蔡易餘及各級民意代表，走訪多家寺廟，發放蛇年新春紅包。圖／嘉義縣政府提供
今天大年初一，嘉義縣長翁章梁一早帶妻子劉莉英展開廟宇走春行程，與立委蔡易餘及各級民意代表，走訪多家寺廟，發放蛇年新春紅包。圖／嘉義縣政府提供

紅包 翁章梁 蛇年

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