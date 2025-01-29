翁章梁夫妻走春宮廟發送紅包 祈願嘉縣轉型農工科技大縣順利

今天大年初一，嘉義縣長翁章梁一早帶妻子劉莉英展開廟宇走春行程，與立委蔡易餘及各級民意代表，先到水上鄉璿宿上天宮點燈祈福，隨後走訪多家寺廟，發放蛇年「祥蛇獻瑞，要蛇麼、有蛇麼」新春紅包。

翁章梁分別前往水上、義竹、布袋、東石、溪口、朴子等鄉鎮市各寺廟參拜，一早先與水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄、黃惠汝、王啟澧、詹琬蓁參加璿宿上天宮春節護國祈安法會點燈儀式。隨後前往老家義竹鄉，在義竹鄉長黃政傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等人陪同下，在修緣禪寺及慈化寺參拜、發紅包。

翁章梁說，大年初一、初二、初三會到各大廟宇發紅包，為鄉親帶來最真誠的喜氣跟祝福，今天也看見許多民眾一早就在排隊領紅包，大家收到紅包後可以到廟裡拜拜、安太歲、點光明燈，祈求一整年平安。