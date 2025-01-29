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黃敏惠發開運紅包大排長龍 嘉義市博物館連4天親子活動
今天大年初一，嘉義市長黃敏惠一早率市府團隊，到城隍廟及九華山地藏庵上香祈福，祈求國泰民安；隨後到文化局廣場發送限量蛇年開運小紅包，吸引市民大排長龍領取，黃敏惠與市民互道新年祝福，現場洋溢熱鬧溫馨氛圍。
黃敏惠穿喜氣紅裝，親切地與前來領紅包市民合照、握手，傳達新年祝福，介紹紅包以「百寶盒」為設計靈感，盒內包含象徵好運的「七龍珠」，抽起中間金色明珠，不僅能看到寫著「大吉」字樣籤文，更能看到鑄有「國泰民安」硬幣，象徵對新年美好祝福。
黃敏惠感謝市民與市府團隊攜手，打造向新永續邁進幸福城市，穩步向「經濟要發展、社會要進步、環境要保護」目標邁進。嘉市營利事業銷售額連續5年創新高，113年度有望突破3000億元。
文化局說，為增添新春歡樂氣氛，春節特別策劃多項活動，市立博物館推出「來嘉呷飯-嘉義火雞肉飯特展」，大年初二起，每天下午2時至4時，博物館戶外圓形廣場上演連續4天街頭藝人表演，包括小丑互動秀、氣球藝術、魔術雜耍及互動魔術等。
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