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寒流冷颼颼…文化路夜市人潮擠爆 像「大型暖暖包」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。圖／嘉義市政府提供
榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。圖／嘉義市政府提供

新春年假，北漂民眾紛紛返家鄉嘉義市過年，小城市迎來觀光人潮車潮，市區各景點湧現人潮。其中，榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。

來嘉一定要品嚐美食雞肉飯，迎來「家家都排隊」的熱烈景象，展現嘉義市好逛、好買、好好吃的魅力。市府觀光新聞處為讓來嘉遊客了解城市魅力，推出賀歲動畫 (https:// reurl.cc/Egy13m )，由Q版的勇媽市長黃敏惠攜手大白熊帶路，引領遊客遊覽嘉義市必訪景點。

動畫中，可愛勇媽市長與大白熊一同在蘭潭湖畔悠遊，踩上便利好行的Youbike.0，以最適合這座城市的速度欣賞湖光山色之美，還一同走訪充滿濃厚木都氣息的檜意森活村、新舊融合的嘉市立美術館等景點，晚間則來到文化路夜市，用美食為愉快的一天畫下句點。

勇媽與大白熊帶路，從最在地的視角分享「巷仔內」的經典遊程，期待讓旅人感受到嘉義市從早到晚的多元魅力。觀光新聞處長張婉芬分享，數位旅遊平台Agoda日前將嘉義評為台灣「2025新興旅遊目的地」之冠，紐約時報將阿里山評選為2025年「全球最值得去的52個勝地」之一。

春節是造訪嘉市魅力城市好時機，歡迎遊客從阿里山森林鐵路的起點嘉義市，展開一場文化與美景兼備的旅程，走訪製材所、車庫園區，了解木都嘉義市的文化與歷史，品嚐經典的雞肉飯、豆漿豆花和沙鍋魚頭，讓春節假期充滿驚喜與回憶。

榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。圖／嘉義市政府提供
榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府觀光新聞處為讓來嘉遊客了解城市魅力，推出賀歲動畫，由Q版勇媽市長黃敏惠攜手大白熊帶路，引領遊客遊覽嘉義市必訪景點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府觀光新聞處為讓來嘉遊客了解城市魅力，推出賀歲動畫，由Q版勇媽市長黃敏惠攜手大白熊帶路，引領遊客遊覽嘉義市必訪景點。圖／嘉義市政府提供
榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。圖／嘉義市政府提供
榮登去年全台夜市人潮之冠「文化路夜市」，傍晚湧入迺夜市、品嘗美食民眾，寒流來襲，網友笑稱現場有如「大型暖暖包」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 夜市 魅力

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