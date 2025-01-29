驚艷！嘉義平地遠眺玉山雪景 重現陳澄波「玉山積雪」

寒流發威玉山在春節期間降雪，今天大年初一白雪還未消融，加上睛空萬里，從嘉義平地就能遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景。蛇年春節玉山瑞雪兆豐年，攝影愛好者嘉市劉厝里前里長許明對在市區拍攝玉山白雪美景貼臉書分享，美景令人驚艷。

玉山寒流期間大雪紛飛，玉山群峰翠綠山林瞬間變成銀白世界，雪線在標高3952公尺玉山主峰，變成美麗銀色世界，近玉山國家公園的阿里山公路旁結霜，在塔塔加遠眺玉山主峰雪景夢幻迷人。

近日睛空萬里，在嘉義平地空曠處、仁義潭就能遠眺玉山雪景，白天、黃昏各有不同景觀，攝影愛好者許明對拍攝玉山白雪映照，讓人著迷，玉山雪景重現嘉義出身台灣美術巨擘陳澄波，創作油畫作品「玉山積雪」美景。

有遊客開車到玉山國家公園管理處塔塔加遊客中心，接台2線到39.8K好望角，拍攝玉山群峰雪景，過年玉山群峰山頭薄薄一層雪，地面雪雖不厚，但有雲海及沿途山櫻花及山鳥自然景觀，非常美麗。

玉山雪景持續多久？玉山氣象站說，降雪需水氣、濕度及溫度3天氣條件配合，過年玉山積雪，還未全部消融，夜間降到零度以下，積雪逐漸消融，在嘉縣市平地空曠處，可遠眺海拔3952公尺的玉山積雪美景。