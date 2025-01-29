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嘉義縣半天岩「梅花王」滿開 花況好壯觀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

今天大年初一，嘉義縣市春節連假天氣晴朗，許多民眾起個大早，先到寺廟上香祈求平安，再出遊，嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。

知名臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，他前後一周內共來拍攝梅花王3次，只遇到整理環境的工作人員，來往的車輛均過而不入，不想錯過如此樹形獨特、花況又如此壯觀的梅花王，賞梅的腳步要加快了。

整理環境工作人員表示，這棵百年梅花王經地主移植至此後，曾經一度不被看好，但因為多年環境維護整理得當，加上梅花王生命力堅強，這幾年的花況均維持穩定，生生不息的意志力也讓人用力稱讚。

黃源明說，看到梅花王，讓人想起阿里山的染井吉野櫻「櫻王」何嘗不是如此，面對先天環境不如日本優勢，加上後天蟲害、槭葉病的威脅與潮溼環境等不利因素，每棵老樹都為了延續生命而更加努力。

看到梅花王滿開的花況，又能享受包場的幸福療癒，他幾乎從各種不同角度環繞，好好的凝視這棵梅樹的王者風範，發自內心來為梅花王祈福加油打氣。

黃源明表示，台灣各地都有櫻花王、梅花王的美稱，但他相信半天岩的梅花王，論樹型、氣勢、花況及樹齡等，都會得到遊客的一致認同，梅花王目前達滿開階段，期盼遊客共同珍惜美好環境，草皮及周遭的肖楠維護不易，賞花拍照請不要進入樹下取景，「枝條陰影落在臉上還要修圖」。更不要為了拍照拉扯枝條，「梅花王枝幹部分呈現中空易斷枝」，最美的角度是人物站在梅花王前面，保持距離的拍攝效果最好。只留住美麗畫面，不留下任何物品，有帶小朋友的家長，請避免讓孩童奔跑並注意活動安全。

嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」
嘉義縣梅花花期接近尾聲，梅花最後一棒壓軸，番路鄉半天岩的梅花王進入滿開階段，讓人驚豔。圖／取自臉書「漫步在雲端的阿里山」

嘉義 梅花 阿里山

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