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公私攜手守護沙灘 布袋好美里現天空之鏡

中央社／ 嘉義縣29日電

台灣基督長老教會10年前發起復育嘉義縣布袋鎮好美里沙灘，與農業部林業及自然保育署合作圍籬定沙、植樹，經多年努力增加30公頃沙灘，呈現天空之鏡美景，也成為遊憩秘境。

好美里綿延數公里沙灘相當平整，每逢假日吸引不少民眾拍照與賞景。

嘉義縣長翁章梁告訴中央社記者，夕陽下沙灘呈現海天一色、如鏡面般美景，站在沙灘上就有倒影。這是教會與當地居民長年努力成果，目前好美里故事已傳播出去，吸引越來越多人關注，歡迎民眾造訪散步拍美照。

台灣基督長老教會嘉義中會牧師黃智鴻說，近10年教會志工、地方民眾與林保署嘉義分署合作復育，也已有超過1萬株植物，包含木麻黃、水黃皮、黃槿與白水木等，原本空無一物的沙灘現在綠意盎然。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處曾將公私協力保護好美里沙灘事跡，以「好美里找回消失的沙灘」為題，參加荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）「全球百大目的地永續故事獎」競賽獲獎。

嘉義 復育 沙灘

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