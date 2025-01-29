藝師打造500萬片馬賽克磚牆 講述大航海時代故事
嘉義文化獎交趾陶藝師謝東哲以500萬片馬賽克磁磚，在嘉義縣新港鄉板頭厝拼貼出超大馬賽克牆，講述400年來大航海時代故事，搭配周遭農田四季不同景色，成為超夢幻場景。
板頭厝是著名交趾陶藝術村，近日村內矗立長約70公尺、高10公尺馬賽克牆，是從事交趾陶工藝40多年的謝東哲以約500萬片廢棄陶瓷和馬賽克材料在故鄉打造，講述在地歷史與世界關連的「愈在地、愈國際」故事。
謝東哲告訴中央社記者，300、400年前笨港（雲林縣北港鎮及新港南港村一帶）是國際貿易港口，包括日本人、中國人、荷蘭人、西班牙人甚至海盜出沒。板頭厝當時屬於笨港範圍，清朝北港溪改道，笨港才一分為二。
謝東哲說，明朝海商顏思齊、鄭芝龍到笨港開發，與外國人交流過程，引進蔬果、樹木，改變在地人飲食；他在板頭厝開設的休閒農場將種「番」字輩作物，包括番薯、番麥（玉米）與番茄等，讓參觀者從食物了解歷史。
不過，謝東哲表示，打造休閒農場最主要的目的是推廣在地農產，讓遊客體驗農村文化，享受田園風光。
謝東哲由於保存傳統工藝與創新傑出貢獻獲「嘉義文化獎」，頒獎典禮也提及謝東哲不計成本打造休閒農場，只為介紹在地歷史與推廣農產，幫助農民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言