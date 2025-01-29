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藝師打造500萬片馬賽克磚牆 講述大航海時代故事

中央社／ 嘉義縣29日電
嘉義文化獎交趾陶藝師謝東哲以500萬片馬賽克磁磚，在嘉義縣新港鄉板頭厝拼貼出超大馬賽克牆，講述400年來大航海時代故事，搭配周遭農田四季不同景色，成為超夢幻場景。（圖／謝東哲提供）
嘉義文化獎交趾陶藝師謝東哲以500萬片馬賽克磁磚，在嘉義縣新港鄉板頭厝拼貼出超大馬賽克牆，講述400年來大航海時代故事，搭配周遭農田四季不同景色，成為超夢幻場景。（圖／謝東哲提供）

嘉義文化獎交趾陶藝師謝東哲以500萬片馬賽克磁磚，在嘉義縣新港鄉板頭厝拼貼出超大馬賽克牆，講述400年來大航海時代故事，搭配周遭農田四季不同景色，成為超夢幻場景。

板頭厝是著名交趾陶藝術村，近日村內矗立長約70公尺、高10公尺馬賽克牆，是從事交趾陶工藝40多年的謝東哲以約500萬片廢棄陶瓷和馬賽克材料在故鄉打造，講述在地歷史與世界關連的「愈在地、愈國際」故事。

謝東哲告訴中央社記者，300、400年前笨港（雲林縣北港鎮及新港南港村一帶）是國際貿易港口，包括日本人、中國人、荷蘭人、西班牙人甚至海盜出沒。板頭厝當時屬於笨港範圍，清朝北港溪改道，笨港才一分為二。

謝東哲說，明朝海商顏思齊、鄭芝龍到笨港開發，與外國人交流過程，引進蔬果、樹木，改變在地人飲食；他在板頭厝開設的休閒農場將種「番」字輩作物，包括番薯、番麥（玉米）與番茄等，讓參觀者從食物了解歷史。

不過，謝東哲表示，打造休閒農場最主要的目的是推廣在地農產，讓遊客體驗農村文化，享受田園風光。

謝東哲由於保存傳統工藝與創新傑出貢獻獲「嘉義文化獎」，頒獎典禮也提及謝東哲不計成本打造休閒農場，只為介紹在地歷史與推廣農產，幫助農民。

交趾陶 嘉義 陶藝

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